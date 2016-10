Parkplatzärger spitzt sich weiter zu

Seit vier Wochen ist das Parken im Einkaufscenter Fraureuth nur noch mit Parkscheibe erlaubt. Wer die vergisst, wird zur Kasse gebeten. Die Kunden sind verärgert - nicht nur über die Parkplatzwächter.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 21.10.2016



Fraureuth. Monika Ackermann aus Reichenbach staunte dieser Tage nicht schlecht, als sie hinter dem Scheibenwischer ihres auf dem Parkplatz des Einkaufscenters in Fraureuth abgestellten Fahrzeuges einen Strafzettel über 20 Euro fand. "Ich war schockiert, da mir bis dato nicht bekannt war, dass das Parken nur noch mit Parkscheibe möglich ist", sagt die Reichenbacherin. Sie befragte andere Kunden und erfuhr die Gründe für die Neuregelung: Mitarbeiter der Firma Saxas, Hersteller von Aufbauten für Nutzfahrzeuge, nutzen den Kundenparkplatz bisher zum Abstellen ihrer Privatfahrzeuge. Das soll verhindert werden. "Wenn es Unstimmigkeiten gibt, sollte das nicht auf dem Rücken der Kunden ausgetragen werden", wettert Monika Ackermann. Sie will künftig einen Bogen um das Einkaufcenter machen. Diese Meinung vertreten auch Beate Schöller aus Greiz sowie Steffen Salzgruber aus Reichenbach. Sie machten am Lesertelefon ihrem Unmut Luft.

Christina Bergmann von der Pensionskasse der Hoechst-Mitarbeiter verteidigt die Neuregelung. Das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen ist Eigentümer des Grundstückes. "Wir sind damit einem Wunsch der im Einkaufscenter ansässigen Mieter nachgekommen. Bei denen gab es in der Vergangenheit Beschwerden, weil die Kundenparkplätze, die bis dato zeitlich unbegrenzt genutzt werden konnten, oftmals ganztägig blockiert waren", sagt Christina Bergmann. Deshalb habe man eine Firma beauftragt, die Neuregelung zu überwachen und auch von den rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch zu machen.

Der Auftrag erging an die in Rostock ansässige Firma VKS. Die drei Buchstaben stehen für die drei Namen der Firmeninhaber. Das Unternehmen kümmerte sich um die entsprechende Beschilderung des Parkplatzes und setzt nun vier Mitarbeiter ein, die die Einhaltung der Parkplatzordnung überwachen. "So schnell, wie die Männer aktiv werden, kann man gar nicht schauen. Für mich wirkt der Strafzettel allerdings wenig seriös. Auf dem steht weder eine Adresse der Firma oder Telefonnummer. Lediglich eine E-Mail-Adresse. Wer keinen Computer hat, ist aufgeschmissen. So ein Papier kann jeder anfertigen", sagt Elvira Döring aus Reudnitz. Kritik am Aussehen des Strafzettels kam auch von Bernd Schreiner aus Werdau. "Der Strafzettel wirkt nicht seriös." Er will die Zahlungsaufforderung ignorieren und abwarten.

Stefan Schmidt, zur Geschäftsleitung der Firma VKS gehörend, verteidigt das Vorgehen. "Wir sind eine Firma, die bisher hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern tätig war und seit dem 26. September auch in Fraureuth aktiv ist." Der Parkplatz im Einkaufscenter wird von einem lokalen Partner betreut. Im Einsatz wären vier Personen, zwei davon habe man neu eingestellt. "Alle Beschäftigten wurden im Vorfeld akribisch geschult, vor Ort eingewiesen und besitzen einen Mitarbeiterausweis, der auf Verlangen auch vorgezeigt wird. Wir haben vor Inkrafttreten der Neuregelung auf dem Gelände mehrere Hinweisschilder installiert, die Geschäfte informiert, kostenlos Parkscheiben verteilt sowie Aushänge angebracht", sagt Schmidt. Das Aussehen des Strafzettels entspreche den geltenden Vorschriften. "Bei Unstimmigkeiten können uns die Betroffenen kontaktieren."