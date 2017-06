Pleißentalklinik baut um: Patientenaufnahme wird neu

Wo einst Kaffee und Kuchen ausgeschenkt wurden, werden ab September Formalitäten erledigt. Eine viel größere Investition folgt.

Von Annegret Riedel

erschienen am 15.06.2017



Werdau. Der Eingangsbereich der Pleißentalklinik an der Ronneburger Straße ändert sein Aussehen. Ab Anfang August finden dort, wo einst die Cafeteria war, Bauarbeiten statt. Das Areal rechts vom Eingang wird zu einer modernen Patientenaufnahme umgestaltet. "Damit ist dann die Zeit des ,Kollektiv-Tresens' vorbei, und wir gewährleisten für die Patienten mehr Diskretion. Auch für unsere Mitarbeiter bedeuten die neuen Räumlichkeiten eine Verbesserung", sagt der Betriebsleiter des Krankenhauses, Uwe Hantzsch. Innerhalb der jetzigen Umfassungswände entstehen ein Hauptbüro für die fünf Beschäftigten sowie zwei vorgelagerte Kabinen für die Patientenaufnahme. Der verglaste Bereich bleibt so, wie er jetzt ist, bestehen. Er wird zum Warteareal umfunktioniert und eventuell mit einem Kaffeeautomaten versehen. Hier sind auch zwei Plätze für Rollstuhlfahrer integriert, wie überhaupt der gesamte Bereich behindertengerecht ausgebaut ist. Die frei werdenden Büros nutzen dann andere Mitarbeiter der Klinik. Die Cafeteria ist bereits vor Monaten ins Erdgeschoss umgezogen.

Die maximal 80.000 Euro teure Investition, die die Anschaffung neuer Büromöbel und eventuell zusätzlicher Technik umfasst, wird aus Klinikmitteln finanziert. "Im September soll die neue Patientenaufnahme in Betrieb gehen", sagt Uwe Hantzsch, der die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt Werdau lobt, das diese Umgestaltung genehmigen musste.

Eine weitaus größere Investition soll im Oktober begonnen werden. Die Klinik schafft sich einen Kernspintomographen an. Damit sollen der radiologische und auch der OP-technische Bereich enorm aufgewertet werden. Mit einem Kernspintomographen, auch Magnetresonanztomograph (kurz MRT) genannt, lassen sich Querschnittbilder von Geweben und Organen erzeugen. Bisher müssen die Patienten zu diesen speziellen Untersuchungen in andere Häuser gefahren werden. "Diese Investition bedeutet auch ein Stück Zukunftssicherung für die Pleißentalklinik", sagt Uwe Hantzsch. Rund 3,6 Millionen Euro investiert das Krankenhaus dafür. Auf dem Dach des jetzigen Garagenhofes wird ein OP-Saal in Containerbauweise entstehen. "Wir sind in der Vorbereitung der Bauanträge. Die Planungen stehen."