Problematische Baustelle: MisstÃ¶ne rund um Schwerathletikhalle

Problematische Baustelle: Misstöne rund um Schwerathletikhalle

Die problematische Baustelle ist mit einem Tag der offenen Tür übergeben worden. Hinter den Kulissen lief offenbar nicht alles glatt.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 19.09.2016



Werdau. An der Kranzbergstraße ist in den vergangenen zwei Jahren viel an der Schwerathletikhalle getan worden. So viel, dass die Kommune weitaus mehr Geld in die Hand nehmen musste, 961.000 Euro insgesamt. Geplant waren vor den Bauarbeiten 674.000 Euro. Dass die Vereine die Sanierung des Baus nicht nur mit Langmut, sondern auch mit Vorfreude begleitet haben, hätte am Samstag gezeigt werden können. Kurzfristig war im Rahmen des Stadtfestes ein Tag der offenen Tür angesetzt worden. Doch die Eröffnung stand offenbar unter keinem guten Stern.

Erich Preuschoff, langjähriger Trainer und Funktionär beim Judosportverein Werdau, klang wenig erfreut. "Es hat mich geärgert, dass es so gelaufen ist. Angesichts der Größe der Baumaßnahme wäre es sicher schöner gewesen, wenn alle Vereine bei der Premiere vertreten gewesen wären und auch der Nachwuchs und die Aktiven eine größere Rolle gespielt hätten", sagte Preuschoff. Schließlich nutze auch der Faschingsverein die Räumlichkeiten. Der kurzfristige Einweihungstermin hatte zuvor schon einige Mitglieder des Technischen Ausschusses verstimmt. Alexander Diehl (Freie Wähler) hatte bemängelt, dass man keine Besichtigung im Vorfeld der Übergabe für die Stadträte arrangiert hatte. Die Stadtverwaltung will den Termin nun noch nachholen.

Die Ringer des AC Werdau hielten die Feierlichkeiten am Samstag dann auch relativ kurz. Vereinschef Jörn Hinze lud kurzerhand alle Beteiligten zum nächsten Heimkampf ein. "Den wollen wir nutzen, die Halle noch einmal ins richtige Rampenlicht zu stellen", sagte Hinze. Er blickte bereits in die Zukunft, denn im kommenden Jahr soll ein großer Teil der Feierlichkeiten zum 120-Jährigen des Athleten Clubs in der Halle stattfinden. Dann soll auch der Clubraum wieder in neuem Glanz erstrahlen. "Wir sind auf der Zielgeraden", sagte Hinze.

Am Rande der Übergabe wurden allerdings auch einige weniger praktische Neuerungen diskutiert. So ist bei Veranstaltungen das Licht nicht dimmbar- Als einer der ersten Nutzer wird der AC Werdau selber die Erfahrungen machen, ob dies nachteilig ist oder nicht, denn nur noch ein Meisterschaftskampf der ersten Riege steht vor dem vereinseigenen Turnier und dem Oktoberfest des Clubs an. Und nicht zuletzt verbietet neuerdings die Stadt das Ballspielen, da die Heizungen in den Wänden verbaut sind und ebenso geschützt werden sollen wie die Decke, die bei den Bauarbeiten der wohl größte Kostenfaktor war.