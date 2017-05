Radfahrer flüchtet nach Unfall mit Schwerverletztem

erschienen am 18.05.2017



Werdau. Ein 56-Jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag an der Werdauer Otto-Türpe-Straße bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er fuhr auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Steinpleis und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Anschließend prallte er noch gegen einen fahrenden PKW. Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus aufgenommen. Der beteiligte Radfahrer flüchtete vom Unfallort.

Die Werdauer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03761 7020. (fp)