Retter proben Ernstfall in Werdau

erschienen am 29.09.2016



Werdau. Zu einer Übung sind am Mittwoch die Feuerwehren der Stadt Werdau, der Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk, Wasserwacht und Hundestaffeln ins Neubaugebiet Sorge in Werdau gerufen worden. Gemeinsam wurde dort geprobt, was im Falle eines teilweisen Einsturzes eines Gebäudes geleistet werden muss. Simuliert wurde eine Gasexplosion, bei der es pflegebedürftige Menschen zu evakuieren, Verletzte zu versorgen und Vermisste zu suchen galt. (rdl)