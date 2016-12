"Rosinichberg" - Reiften an Hängen in Werdau Trauben?

Wie sich Werdau verändert hat. Heute: Ronneburger Straße (Folge 48)

Von Michael Kellner

erschienen am 10.12.2016



Werdau. Die Ansichtskarte aus der Zeit um 1920 zeigt den mittleren Teil der Ronneburger Straße in der Nähe des kleinen Verbindungsweges zum Pleißenberg, der im Volksmund des Werdauer Dialektes "Rosinichberg" genannt wurde. Einer Legende nach sollen dort rosinenartige Früchte oder Trauben gewachsen sein. Bestätigt ist die Vermutung allerdings nicht.

Das Gelände an der heutigen Ronneburger Straße war schon relativ früh geschlossen mit Häusern bebaut. Bereits auf der Dilichschen Stadtansicht von 1628 wird es als "Neustadt" bezeichnet. Die Neustadt war durch eine Pleißenfurt am heutigen Sternplatz von der Niederen Vorstadt getrennt und führte unter anderem zur Richtstätte auf dem Galgenberg, wo später auch die 1660 gegründete Schützengesellschaft ihr erstes Schießhaus hatte. Später war die über die Höhenzüge nach Nordwesten führende Straße auch Postchaussee. Auf Antrag der Anlieger wurde die Werdauer Neustadt 1863 in "Ronneburger Straße" umbenannt.

Fast alle Gebäude waren im Kern Fachwerkhäuser und wurden später zum Teil mit Mauerwerk und Putz verblendet. Auf der linken Bildseite befindet sich die Häuserreihe mit den ungeraden Hausnummern. Dahinter floss der Landwehrbach, der in den 1930er-Jahren völlig verrohrt wurde. Ganz links im Bild zu sehen: das Haus Ronneburger Straße 29. Jenes war vor dem Ersten Weltkrieg Eigentum von Auguste Ida Schilling. Der inzwischen verschwundene Holzbau im Vordergrund beherbergte die Schlosserei Franz. Das anschließende Haus Nummer 31 gehörte der Familie Dörfer. Die Bewohner dieser Häuser waren meist Fabrikarbeiter oder Krempelausputzer. Sichtbar auf der linken Seite ist noch Haus Nummer 33, das sich im Eigentum der Witwe Ernestine Schenk und später ihres Sohnes Otto, von Beruf Eisendreher, befand. Das Ende der Bebauung des unteren Teils der Ronneburger Straße bildete weiter oben Haus Nummer 43, in dem sich eine Restauration befand. Danach folgte der 1843 fertig gestellte Eisenbahnviadukt. Baulicher Verfall führte seit den 1980er-Jahren zu Teilabbrüchen. Heute stehen in diesem Bereich noch die Häuser Ronneburger Straße 29, 33, 35 und 37. Aber das Haus mit der Nummer 33 steht seit einigen Jahren leer und bietet ein Bild des Verfalls.

Im Vordergrund der rechten Bildseite sind die großen Mietshäuser Ronneburger Straße 32 und 34, die aufgrund ihrer leichten Hanglage über gut ausgebaute Kellergeschosse verfügten. Die Hintergebäude dieser Häuser schmiegten sich eng an den Steilabfall des Pleißenberges. Das Anwesen mit der Nummer 32 war Eigentum der Familie Schmidt, Nummer 34 des Feuermanns August Ferdinand Kießling.

Direkt am "Rosinichberg" aufwärts stehen die Häuser Ronneburger Straße 38, 40 und 42, die bis heute erhalten sind. Haus Nummer 38 gehörte der Familie Eule, in der die Berufe Former, Eisengießer und Eisendreher vertreten waren. Nummer 40 war Eigentum des Zeugarbeiters Karl Hermann Georgi und wurde von vier Parteien bewohnt, Nummer 42 schließlich gehörte Eisendreher Alfred Helfer. In diesem Haus betrieb die Handschuhnäherin Minna Reinhold ein Gewerbe.

Das erste Haus hinter dem "Rosinichberg" war das kleine Haus Ronneburger Straße 44, dessen Seitengiebel in der Bildmitte vollständig zu sehen ist. Es wurde vom Händler Hermann Seidel bewohnt. Das anschließende große Fachwerkhaus Nummer 46 gehörte den Schnittwarenhändlern Heinrich August und Karl Ferdinand Otto, die selbst im schräg gegenüber liegenden Haus Nummer 35 wohnten. Es wurde von fünf Mietparteien bewohnt, zumeist Hand- und Fabrikarbeitern. Noch höher und markanter war das Haus Ronneburger Straße 48, dessen Eigentümer der Schneider Karl Bruno Knarr war. Das Haus war bereits in den 1970-er Jahren so verfallen, dass es 1975 abgerissen werden musste. Das anschließende große Mietshaus Nummer 50 wurde von acht Parteien bewohnt und gehörte dem Ökonom Franz Halbauer. Alle diese genannten Häuser stehen heute nicht mehr. Jene mit den Nummern 52, 54 und 56 aber sind bis heute erhalten. Eigentümer von Nummer 52 war die Witwe Auguste Pauline Seiler, Nummer 54 gehörte der Familie Roth und Nummer 56 schließlich Zwirnmeister Max Reinhold. Dahinter wurde 1922 mit dem Beginn der Errichtung der Pleißenbergsiedlung eine Fußgängertreppe angelegt.

Aufgrund des maroden Zustandes vieler Häuser wurden bereits Ende der 1980er-Jahre einzelne Teile abgerissen. Ab 1993 wurden im Zuge der Verbreiterung der Ronneburger Straße mehrere Häuser im unteren Teil der rechten Straßenseite abgebrochen. Das endgültige Aus für Häuser bis aufwärts zur Nummer 50 kam 1998. Lediglich drei Häuser am "Rosinichberg" überlebten den Abriss. Mit dem Straßenausbau einher ging die umfassende Befestigung des Pleißenberghangs. Als Teil der Bundesstraße 175 ist die Ronneburger Straße heute eine der wichtigsten Zufahrten zur Westtrasse und zur "Pleißentalklinik".