Runde Sache: 5000 Eier zieren Festplatz

Der Umzug des Osterbrunnens von der Dorfmitte auf das Gelände des Schützenvereins am Ortsausgang ist vollzogen. Hat er sich auch bewährt?

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 15.04.2017



Niederalbertsdorf. 16 Jahre hat sich das Gelände unterhalb der Dorfkirche und des Kindergartens in Niederalbertsdorf in eine bunte Osterlandschaft verwandelt. Damit ist jetzt Schluss. Die Veranstalter zogen mit ihrem Osterbrunnen auf das Gelände des Schützenvereins um, der seinen Sitz an der Ortsgrenze des Dorfes hat. Waren Beate Schumann und Brigitte Steyer, Organisatoren des buntes Treibens, anfänglich noch skeptisch, ob der Standortwechsel von den Besuchern auch angenommen wird, so ernteten sie in den zurückliegenden Tagen viel Lob. "Natürlich gab es auch ein paar Leute, die sich negativ äußerten. Doch die waren in der Minderheit", sagt Beate Schumann.

Anlass für den Standortwechsel war die steigende Zahl der Besucher. Die kamen längst nicht mehr zu Fuß, mit dem Rad oder dem eigenen Auto, sondern als ganze Reisegruppen mit dem Bus. Die Folge: eine zugeparkte Straße und verärgerte Anwohner. "Zudem bestand die Gefahr, dass im Ernstfall Rettungsfahrzeuge nicht durchkommen", sagt Bürgermeister Frank Rose (parteilos). Gesucht wurde ein Kompromiss und dieser auch gefunden. "Wir sind mit der Entscheidung zufrieden. Der neue Standort bietet eine ganze Menge Vorteile", sagt Beate Schumann. Das Areal ist viel weitläufiger und nun auch rollstuhlgerecht. Und: Das Festgelände ist eingezäunt und damit nach Einbruch der Dunkelheit vor Vandalismus geschützt. "Es gibt jetzt auch feste Öffnungszeiten, zu denen die Ausstellung besucht werden kann." Erstmals verlangen die beiden Frauen Eintritt. Zur Kasse gebeten werden nur Erwachsene, die als Eintritt 2 Euro löhnen müssen. "Damit wollen wir die Unkosten begleichen."

An der Zahl der bunt bemalten oder mit Motiven versehenen Eier hat sich nichts geändert. Bewundert werden können mehr als 5000 Exemplare. "Für die Präsentation hat uns die Firma Holz-Kretzschmar aus dem Ort extra Ständer gebaut, weil die bisher verwendeten nicht mehr genutzt werden konnten. Aber auch andere Firmen, wie das Unternehmen Müller und Stritzl, haben uns im Vorfeld sehr unterstützt. Ebenso die Männer vom Schützenverein. Für die Unterstützung sind wir sehr dankbar. Die hat es so in der Vergangenheit nicht gegeben."

Bestaunt werden kann der Osterbrunnen am Schützenhaus bis zum 23. April täglich von 10 bis 18 Uhr.