Sau(b)re Leistung: Westsachsen machen Materialschäden sichtbar

Das von der Firma IMQ entwickelte Prüfverfahren kommt europaweit zum Einsatz. Die Crimmitschauer warten in wahrsten Sinne des Wortes mit einer Patentlösung auf.

Von Holger Frenzel

erschienen am 25.10.2016



Crimmitschau. Sie haben eine Größe von zwei mal fünf Zentimetern, ein Gewicht von zehn Gramm und lösen ein altes Problem - die kleinen Metallkörper, die zum neuen Angebot des Ingenieurbetriebes für Materialprüfung, Qualitätssicherung und Schweißtechnik (kurz: IMQ) im Gewerbegebiet in Crimmitschau gehören. Mit ihnen kann das Verfahren zur Prüfung von Schleifschäden sicherer und zuverlässiger gemacht werden. Bisher wurden mehr als 500Stück verkauft. "Wir haben uns das Verfahren bereits patentieren lassen", sagt Geschäftsführer Martin Seidel.

Egal ob in der Automobil- oder Maschinenbaubranche: Beim Schleifen von Metallteilen besteht die Gefahr, dass Materialschäden entstehen. "Bei einer Stahlkette wirkt ein beschädigtes Glied dann wie ein Gummibärchen", erklärt Projektingenieur Konstantin Härtel. Da der sogenannte Schleifbrand nicht immer mit bloßem Auge zu erkennen ist, wird er durch ein Ätzverfahren in einem Säurebad sichtbar gemacht. Allerdings müssen die Unternehmen auch den Zustand und die Veränderung des Säurebades regelmäßig kontrollieren - genau dabei kommen die Metallkörper aus Crimmitschau zum Einsatz. "Unsere Vergleichskörper zeigen mögliche Veränderungen beim Ätzverfahren", erklärt Härtel. Damit muss die Salzsäure nicht in einem bestimmten Turnus gewechselt werden, sondern erst, wenn es wirklich nötig ist.

Das neue Angebot stellen die IMQ-Mitarbeiter bei verschiedenen Schulungen vor. Ein weiterer Kurs findet morgen und übermorgen in den Räumen des Unternehmens am Gewerbering in Crimmitschau statt. "Dazu erwarten wir unter anderem Teilnehmer aus Tschechien und der Schweiz", sagt Martin Seidel, der ein wachsendes Interesse an den Testverfahren feststellt. IMQ-Chef Seidel hat seine Leute schon zu internationalen Einsätzen geschickt. Sie waren unter anderem bei Schulungen in der Türkei und in Österreich. Erst vergangene Woche gab es einen Vortrag an der Fachhochschule in Köln. "Der Nachweis, dass die Teile entsprechend geprüft wurden, ist mittlerweile immer häufiger eine Bedingung von Auftraggebern für ihre Lieferanten", sagt der Firmenchef. Soll heißen: Kein Säurebad, kein Geschäft.

Das Unternehmen aus Crimmitschau beschäftigt knapp 70 Mitarbeiter. Der Betrieb ist seit 1994 im Gewerbegebiet ansässig. Im abgelaufenen Jahr wurde ein Umsatz von 3,5 Millionen Euro erwirtschaftet. 2016 soll die 4-Millionen-Euro-Marke geknackt werden. Dazu können auch die kleinen Metallteile beitragen.