Schlägerei im Ausländerwohnheim in Crimmitschau

erschienen am 20.05.2017



Crimmitschau. Ein 16-Jähriger aus Gambia hat am Freitagabend für Aufregung in einer Aufnahmeeinrichtung für unbegleitete minderjährige Ausländer in Crimmitschau gesorgt. Nach Polizeiangaben soll es unter den Bewohnern zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Im Streit hatte der 16-Jährige einen 17-Jährigen Landsmann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Später versuchte der Gambianer mit einem Messer auf den 17-Jährigen einzustechen. Außerdem hatte er ein TV-Gerät der Gemeinschaftseinrichtung umgestoßen und eine 23-jährige Betreuerin mit einem Blumentopf beworfen. Einen 37-jährigen Betreuer schlug er mit einer Holzlatte auf die Hand.

Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der 16-Jährige in einer anderen Einrichtung untergebracht. (fp)