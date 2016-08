SchÃ¼ler aus vielen LÃ¤ndern

Schüler aus vielen Ländern

Wie sich Werdau verändert hat. Heute: Höhere Webschule (Folge 32)

Von Michael Kellner

erschienen am 20.08.2016



Werdau. Die abgebildete Postkarte stammt aus dem Jahr 1909 und zeigt die Nordostecke des damaligen Werdauer Schlossplatzes (heutiger Breitscheidplatz) mit der Höheren Webschule, dem heutigen Berufsschulzentrum für Technik.

Mit der stürmischen Entwicklung Werdaus zur Industriestadt wurde teilweise auch höher qualifiziertes technisches Personal gebraucht, vor allem auch in der ortsansässigen Textilindustrie. Diesem Bedarf trug ein Konsortium Werdauer Industrieller Rechnung, das sich um die Schaffung einer Bildungsstätte für technische Kader einsetzte.

Der Gründer der Werdauer Webschule war Gustav Hermann Oelsner (1845 bis 1912). Auf Anregung des Fabrikanten Otto Ullrich war er 1869 nach Werdau gekommen und erteilte zunächst Unterricht in einer Abendschule. Am 1. November 1874 wurde dann die Webschule als Tagesschule im Haus des Unternehmers Ernst Walther in der Georgenstraße (heutige Gneisenaustraße) betrieben. Hier war sie 28 Jahre lang untergebracht und wurde unter Oelsners Leitung zu einem der renommiertesten Lehrinstitute Deutschlands. Aus vielen Ländern kamen Schüler nach Werdau, um sich das technische und kaufmännische Rüstzeug für das Textilgewerbe zu erwerben. Bei seinem Besuch in Werdau am 14. Juli 1883 verlieh König Albert von Sachsen der Bildungseinrichtung den Titel "Höhere Webschule".

Mit der Zeit erwies sich das Schulgebäude aber als zu klein, und die Schule strebte nach einem eigenständigen Gebäude. Als Standort wurde das neu erschlossene Gelände zwischen Schlossplatz, Oststraße und Georgenstraße gewählt. Unterstützer des Neubaus waren die Werdauer Traditionsfirmen Ullrich und Göldner. Am 30. Oktober 1901 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung. Die Bauausführung lag in den Händen der Werdauer Firma Oskar Möbius Nachfahre. Die festliche Weihe des neuen Gebäudes schließlich fand am 5. Oktober 1902 statt.

Dank einer Stiftung von 8200 Mark durch den Kommerzienrat Richard Schwalbe konnte an der Schule auch praktischer Spinnunterricht gegeben werden. Der Antrieb der Lehrmaschinen erfolgte anfangs durch einen Gasmotor, später durch einen Drehstrommotor. 1911 erhielt Gustav Hermann Oelsner den Professorentitel.

Auf Dauer vermochte das Kuratorium die nunmehrige Spinn- und Webschule aber nicht in eigener Regie zu halten. Deshalb wurde die Verwaltung im Jahre 1909 von der Stadt Werdau übernommen. Außerdem stand die Schule unter der Aufsicht des sächsischen Wirtschaftsministeriums. Die Tagesschule musste allerdings am 30. September 1911 geschlossen werden, und die Schule erlebte eine längere Durststrecke.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Schulgebäude durch einen Anbau erweitert. Im Jahre 1921 zog in das erste Geschoss die neugegründete Verbandsberufsschule ein, die auch die ein Jahr vorher gegründete Mädchenberufsschule mit einbezog. Die Schule umfasste unter anderem Lehrwerkstätten für Schlosser und Schmiede, einen Zeichen- und Nähsaal sowie eine hauswirtschaftliche und eine gehobene Abteilung für Mädchen mit Vollunterricht. Auch der Sportunterricht gehörte zum Lehrplan.

Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Schule am nunmehrigen Breitscheidplatz die Bezeichnung "Kommunale Berufsschule". Hier erfolgte der theoretische Fachunterricht für fast alle Lehrlinge der Branchen Holz, Bau, Textil und Metall sowie die kaufmännische Ausbildung. Die Klassenräume wurden auch für Kurse der Kreisvolkshochschule genutzt.

Nach der politischen Wende trug die Schule zunächst den Namen "Werdauer Gewerbliche Berufsschule mit kaufmännischem Teil". Am 1. August 1992 wurde hier ein Technisches Gymnasium eingerichtet, das am 20. August 1992 per Erlass des Kultusministeriums in "Berufsschulzentrum für Technik Werdau" umbenannt wurde. Im folgenden Jahr passierte der Abbruch der nördlich der Schule gelegenen Baracke, die ehemals die Station Junger Techniker und Naturforscher beherbergt hatte. Hier wurde der Erweiterungsbau der Schule mit 14 Unterrichtsräumen errichtet, der am 21. August 1994 durch den sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf eingeweiht wurde. Mit einem finanziellen Aufwand von fast acht Millionen Mark entstand ein topmoderner Schulkomplex für nunmehr 1200 Azubis und Schüler. 1995 erfolgte der Bau einer Leichtmetallhalle für die Ausbildung im Bereich Bau- und Holztechnik. Der Personalbestand am Beruflichen Schulzentrum für Technik Werdau mit Technischem Gymnasium belief sich auf 38 Fachlehrer.

Links im Bild befindet sich das markante Eckhaus Schlossplatz 7, das im Besitz von Hermann Ackermann und seinen Erben war. Als Mieter wohnten hier unter anderem auch mehrere Lehrer, so der Kantor Karl Adolf Hentschel und sein Sohn oder die Bürgerschullehrerin Doris Cunrady. In den 1920er Jahren war im Eckgeschäft eine Agentur der Brandversicherungskammer Dresden ansässig.

Rechts im Bild noch sichtbar sind die um 1895 errichteten Häuser an der Oststraße. Von dort aus führt eine Fußgängertreppe hinauf zur Königswalder Straße, die in Werdau auch die "Himmelsleiter" genannt wird.