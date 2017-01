Schwibbogen soll künftig Ort schmücken

erschienen am 18.01.2017



Der Ortschaftsrat von Beiersdorf hat eine Idee: Künftig soll ein Schwibbogen in der Adventszeit das Ortsbild verschönern. "Der Bogen, der derzeit noch oberhalb des Standortes der Pyramide allabendlich leuchtet, ist nur eine Leihgabe. Wir wollten sehen, wie das Ganze ankommt", sagt Ortsvorsteher Uwe Neubauer. Die positive Resonanz hat den Rat nun veranlasst, einen Schwibbogen mit ortstypischen Motiven zu entwerfen und anfertigen zu lassen. Nach den Vorstellungen von Uwe Neubauer könnten beispielsweise eine Nachbildung der Kirche oder des Glockenspieles zu den Motiven gehören. "Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir werden das Thema auf einer der nächsten Ortschaftsratssitzungen diskutieren. Ebenso die Wahl des Standortes." Finanziert werden soll das Projekt durch Spenden. Ziel ist, den Schwibbogen mit dem traditionellen Anschieben der Pyramide am ersten Advent erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. (umü)