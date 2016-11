Silbermannorgel vom Schimmel befallen

Der Klangkörper in der Fraureuther Kirche wurde 1739 gebaut und ist noch im Originalzustand. Jetzt ist die Königin der Instrumente zu einem Sanierungsfall geworden.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 23.11.2016



Fraureuth. Schätzungsweise 2500 Orgeln sind in der sächsischen Kulturregion vorhanden, rund 130 stammen aus der Zeit zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. Zu den größten Orgelbaumeistern jener Zeit gehörte in Sachsen Gottfried Silbermann. Gemeinsam mit seinem Bruder Andreas baute er 50 Orgeln. Etliche davon sind bei Kirchenbränden Opfer von Flammen geworden. Zu den Instrumenten, die erhalten blieben, gehört die Orgel in Fraureuth. Es ist eines der letzten Bauwerke, die Silbermann 1742, noch vor seinem Tod, vollendete. Sie gehört außerdem zu den wenigen Orgeln, die der Meister außerhalb Sachsens schuf. Fraureuth gehörte damals zu Thüringen.

Jetzt ist die Königin der Instrumente vom Schimmel befallen und zu einem Sanierungsfall geworden. "Trotz regelmäßiger Wartung durch die Orgelbaufirma Jehmlich nagt der Zahn der Zeit am Instrument. Es stellen sich immer mehr Schäden ein, die den Bestand des wertvollen Instrumentes infrage stellen, sodass dringender Handlungsbedarf besteht", sagt Andreas Eismann vom Kirchenvorstand.

Doch mit der Beseitigung der Schäden an dem Instrument ist es allein nicht getan. "Um den kraftvollen Klang der Silbermannorgel über viele Generationen erleben zu können, bedarf es weiterer Arbeiten an dem Gebäude, um die klimatischen Bedingungen im Kirchenraum zu verbessern", sagt Andreas Eismann. Derzeit wird das Gotteshaus über vier Gasaußenwandheizgeräte beheizt. "Dadurch wird ein hohes Maß an Luftfeuchtigkeit in den Raum eingetragen. Außerdem erfolgt die Erwärmung nur punktuell, sodass es große Temperaturunterschiede im Raum gibt. Die Orgel bleibt kalt. Hier kommt es zur Ausbildung von Tauwasser, in dessen Folge sich Schimmel bildet", erklärt der Bauexperte.

Inzwischen hat der Kirchenvorstand einen Maßnahmekatalog erarbeitet, wie das Raumklima verbessert werden kann. Dazu gehören unter anderem die Erneuerung der Fenster, die Trockenlegung des Mauerwerkes, die Demontage der alten und der Einbau einer neuen Heizung sowie die Installation einer sensorgesteuerten Lüftungsanlage zur Regulierung der Feuchte im Innenraum. Zugleich sollen die durch die Feuchtigkeit geschädigten Bereiche in der Emporen-Hochkonstruktion, die Wandfläche hinter der Orgel und der Balgeinhausung in der Orgelkammer saniert sowie der Wand- und Deckenanstrich erneuert werden. Ein Mammutprojekt, das die Kirchgemeinde nicht allein stemmen kann. "Wir gehen von ungefähr 200.000 Euro für die Arbeiten an der Orgel und noch einmal rund 300.000 Euro für die Arbeiten in der Kirche aus. Das sind nur grob geschätzte Zahlen", sagt Andreas Eismann. Derzeit prüft der Kirchenvorstand, welche Fördermöglichkeiten es gibt, um die benötigten Gelder zusammenzubekommen. Was sich dabei erschwerend auswirkt: Kirchlich gehört Fraureuth zu Thüringen, politisch zu Sachsen. "Das macht das Ganze nicht leichter." Erst wenn ein Ergebnis und die ersten Zusagen vorliegen, soll das Vorhaben in Angriff genommen werden. "Deshalb können wir uns derzeit auch noch nicht auf einen Zeitplan festlegen."