Student erfindet essbaren Trinkhalm

Ballaststoffreich, cholesterinarm und dazu lecker - so ist ein Snack, den ein 20-jähriger Langenbernsdorfer in verschiedenen Geschmacksrichtungen herstellt. Zum Vertrieb gründete der junge Mann seine eigene Firma.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 20.05.2017



Langenbernsdorf. Konstantin Neumann aus Langenbernsdorf ist ein junger Mann, der schon seit seiner Kindheit viel Wert auf gesunde Ernährung legt. "Ich wollte schon immer wissen, was sich hinter den Bezeichnungen auf den Lebensmittelverpackungen verbirgt", sagt der 20-jährige Student. Das ist einer der Gründe, warum er sich nach dem Abitur entschlossen hat, an der Uni in Stuttgart Lebensmittelwissenschaften und Biotechnologie zu studieren. Noch gar nicht richtig in Baden-Württemberg angekommen, musste sich der junge Sachse schon der ersten Herausforderung stellen. "Ich erhielt von einem der Professoren den Auftrag, gemeinsam mit einer Gruppe weiterer Studenten an der Entwicklung eines essbaren Bestecks zu forschen", sagt der junge Mann. Das war vor zwei Jahren. Eine Aufgabe, die sich als äußerst schwierig erwies.

Bei einem abendlichen Kneipenbesuch diskutierte er mit zwei Studenten bei einem Drink, wie sie die Aufgabe lösen könnten. Während sie auf den Trinkröhrchen aus Plastik in den Drinks aus Spaß herumkauten, entstand die Idee, etwas kleiner anzufangen, es mal mit einem essbaren Trinkhalm zu versuchen. "Eigentlich war das im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee, die uns aber irgendwie nicht mehr losließ", sagt der Langenbernsdorfer. Er berichtete davon einem der Professoren an der Uni, bekam von ihm erste Tipps zur möglichen Umsetzung. Was dann folgte, waren eine mehrmonatige Tüftelei und unzählige Versuche. "Das Wichtigste war, erst einmal das passende Grundmaterial zu finden. Dabei stießen wir auf die Idee, Apfeltrester zu verwenden. Die fallen als Nebenprodukt bei der Herstellung von Apfelsaft an und wurden bisher hauptsächlich als Futtermittel verwendet." Das Material erwies sich als geeignet.

Doch damit allein war es noch nicht getan. Fast ein Jahr lang forschten Konstantin Neumann, Tom Stefaniak und Philipp Silbernagel an der Umsetzung der Pläne. "Den ersten Trinkhalm haben wir mit einer Nudelmaschine hergestellt." Doch so richtig zufrieden war das Trio damit noch nicht und verfeinerte den Geschmack der Röhrchen, die neben Apfeltrestern und anderem auch aus Apfelmark und Zitronensaft bestehen. Die genaue Rezeptur bleibt geheim, denn inzwischen haben die jungen Männer ihr Produkt beim Patentamt in München angemeldet. Der Erfolg ließ auch nicht lange auf sich warten. Bei "Trophelia", einem Ideenwettbewerb, der alljährlich vom Forschungskreis der Ernährungsindustrie veranstaltet wird, konnten die jungen Männer im Vorjahr die Jury überzeugen und den ersten Preis gewinnen.

Inzwischen haben Konstantin Neumann und seine beiden Freunde das Produkt noch verfeinert und Trinkhalme in den Geschmacksrichtungen Erdbeere und Zitrone kreiert. Seit April ist das Produkt serienreif. "Wir haben auch einen Hersteller gefunden, der am Tag zwischen zehn und 100.000 Stück herstellen kann", sagt der 20-Jährige. Die Trinkhalme eignen sich nicht nur als Snack bei einem Barbesuch, sie sind noch dazu gesund - eines der wichtigsten Kriterien des künftigen Lebensmittelwissenschaftlers. "Die Trinkhalme sind vegan, reich an Ballaststoffen und cholesterinarm. Und sie helfen, Müll zu vermeiden."

Noch ist der Tüftler mit seinem Produkt nicht 100-prozentig zufrieden. "Momentan haben die Röhrchen, die von der Länge den handelsüblichen aus Plaste entsprechen, einen Durchmesser von 1,2 Zentimetern. Den möchten wir auf 0,8 Zentimeter reduzieren." Vor zirka vier Wochen gründete der Langenbernsdorfer seine eigene Firma "Wisefood" (zu deutsch: intelligentes Essen), die sich um den Vertrieb der Trinkröhrchen kümmert. Nebenbei gehen der junge Mann und seine Mitstreiter Türklinken putzen bei Gastronomen, Barbesitzern, Diskotheken und Restaurants, um das Produkt bekannt zu machen.

Wenn neben dem Studium noch Zeit bleibt, kümmert sich Konstantin Neumann um seine zweite Leidenschaft, den Sport. Erst vor ein paar Tagen wurde er bei den in Ita- lien ausgetragenen Wettkämpfen im Kraftdreikampf (Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken) Europameister. "Sport und gesundes Essen bilden für mich eine Einheit", sagt der durchtrainierte, junge Langenbernsdorfer. www.wisefood.de