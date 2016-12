Trio freut sich über Anteilnahme

Bis heute rätseln Ärzte, an welcher Krankheit Louis leidet. Der Junge ist auf einen Rollstuhl angewiesen - seine Familie auf ein entsprechend großes Auto. Doch das kann sie sich nicht leisten.

Von Annegret Riedel

erschienen am 10.12.2016



Werdau. "So viel Geld?" Gabriele Diessner schießen die Tränen in die Augen. Die 59-Jährige kann nicht fassen, wie groß die Hilfsbereitschaft der "Freie Presse"-Leser ist, die ihren Enkelsohn Louis unterstützen. Sagenhafte 16.000 Euro sind an Spenden bislang eingegangen. Auch Mutter Heidi Fritzsch ist sprachlos über das Engagement der vielen Leute, denen das Schicksal des Sechsjährigen ans Herz geht.

Mit drei Monaten fiel auf, dass Louis sich nicht wie andere Kinder entwickelt. Eine Odyssee zu Ärzten und in Kliniken brachte bis heute keine Diagnose, was dem fröhlichen Jungen, der weder sprechen, stehen, laufen noch alleine essen kann, eigentlich fehlt. Sein Entwicklungsstand entspricht dem eines Kleinkindes. Da Louis aber weiter wächst und schon 18 Kilogramm wiegt, braucht die kleine Familie ein Auto, in dem er samt Rollstuhl problemlos gefahren werden kann. "Das würde das Leben meiner Tochter sehr erleichtern", sagt Gabriele Diessner, die immer für ihre Kleine - Heidi Fritzsch ist die jüngste von drei Schwestern - da ist. Alle 14 Tage nimmt sie Louis übers Wochenende zu sich, damit ihre Tochter ein paar Stunden für sich hat.

Ansonsten ist der Alltag der jungen Mutter klar strukturiert. 5 Uhr früh aufstehen, dann Louis für die Spezialschule fertig machen, in die er gerne geht und wo er optimal gefördert wird. Gegen 15 Uhr kommt der Junge nach Hause. "Am Vormittag könnte ich wieder arbeiten. Aber bisher waren Bewerbungen nicht erfolgreich", sagt Heidi Fritzsch. Die 27-Jährige war zuletzt als Altenpflegerin tätig, würde diese Arbeit auch gern wieder machen. "Aber wenn Unternehmen hören, dass ich ein behindertes Kind habe und vielleicht auch mal schnell weg muss, ist die Bereitschaft, mich einzustellen, gleich null."

Heidi Fritzsch freut sich, dass so viele am Schicksal ihres Sohnes Anteil nehmen. Aber auch andere schöne Dinge sind passiert. "Nächste Woche treffe ich mich mit einer Mutter, deren Kind ein ähnliches Schicksal wie Louis hat. Mitglieder des Crimmitschauer Kinder- und Jugendtheaters Harlekine haben uns zu einer Vorstellung eingeladen. Leider musste ich dieses nette Angebot ablehnen, weil Louis die lange Zeit der Vorstellung nicht durchsteht."

Am Mittwoch hat der Junge seine ersten Schritte gemacht - mit einer Art Geschirr, das sich Mutter Heidi umschnallt, um sich damit den Kleinen sozusagen vor den Bauch zu binden. "Er hat gestrahlt übers ganze Gesicht", freut sich die Werdauerin über jeden kleinen Fortschritt, den ihr Kind macht, wenn auch mit Hilfe. Die 600 Euro Anschaffungskosten, zu denen die Kasse nichts dazu gibt, nimmt sie in Kauf. Vater Denis hat die Hälfte der Summe bezahlt.

Wer Louis und seiner Familie aus Werdau helfen will, zahlt seine Spende auf das Konto des Vereins "Leser helfen" bei der Volksbank Chemnitz, IBAN: DE4787 0962 1402 2442 2440, BIC: GENODEF1CH1, Verwendungszweck: Louis

Weitere Informationen unter

www.freiepresse.de/leserhelfen