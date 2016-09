Walther-Technik gibt GelÃ¤ut festen Halt

Walther-Technik gibt Geläut festen Halt

Ein Crimmitschauer Unternehmen trägt mit dazu bei, dass im süd- lichen Teil der Stadt und in Neukirchen wieder der Klang von Glocken zu hören ist - wenn auch später als geplant.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 30.09.2016



Crimmitschau. Wenn in wenigen Tagen wieder das Geläut der Johanniskirche in Crimmitschau erklingt, kann Thomas Walther den Klang des Quartetts an seinem Arbeitsplatz hören. Das Büro des Geschäftsmanns, Inhaber der 1929 gegründeten Firma Walther-Technik und Chef von 70 Mitarbeitern, befindet sich zirka 500 Meter Luftlinie von dem Gotteshaus entfernt. Der Unternehmer ist nicht nur einer der Hauptsponsoren, er hat im Wesentlichen mit dazu beigetragen, dass das Geläut wieder erklingt. In der Firma von Thomas Walther erfolgte die Fertigung des neuen Glockenstuhles. Mit der Projektierung wurde bereits im Sommer 2015 begonnen. Regie führte Andreas Schellenberg, der das Vorhaben bis zu seinem Abschluss betreute.

Seit Ostern des Vorjahres sind die Glocken in dem 1910 geweihten Gotteshaus verstummt. Auslöser für das vom Landeskirchenamt verhängte Läuteverbot war der schlechte Zustand des Glockenstuhles. Der wies an mehreren Stellen Korro- sionsschäden auf. Zwei Lösungs- varianten standen danach zur Debatte. Die erste beinhaltete die Komplettsanierung, inklusive dem Neuguss der vier Glocken sowie den Einbau eines Glockenstuhles aus Eichenholz. Das hätte ungefähr 300.000 Euro gekostet. Die weitaus günstigere Variante: auf einen Neuguss verzichten und lediglich den Glockenstuhl durch einen neuen ersetzen. Dafür wären rund 80.000 Euro notwendig gewesen. Der Kirchenvorstand musste sich entscheiden und holte sich dabei Rat von Thomas Walther. Der Crimmitschauer, Mitglied der Kirchgemeinde, gehörte zu den Befürwortern der günstigeren Variante und sicherte zugleich seine fachliche und finanzielle Hilfe bei der Umsetzung zu. Ein Angebot, das in der rund 600 Mitglieder zählenden Kirchgemeinde, die für einen Großteil der Kosten des Projektes aufkommen muss, wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde.

Ausschlaggebend für die Entscheidung war noch ein anderer Fakt: Nicht nur in der Johanniskirche schweigen derzeit die Glocken, sondern auch im größten und ältesten Crimmitschauer Gotteshaus, der Laurentiuskirche sowie dem Gotteshaus in der Nachbargemeinde Neukirchen. Die Johanniskirche steht quasi in der Mitte der beiden Gotteshäuser, sodass deren Klang künftig auch in den benachbarten Kirchgemeinden mit wahrgenommen werden kann.

Die Mitarbeiter von Walther-Technik haben in dieser Woche ihre Arbeiten fristgemäß abgeschlossen. Für die sechs Meter hohe Stahlkonstruktion wurden insgesamt 400 Meter Stahlträger mit einem Gesamt- gewicht von rund fünf Tonnen nötig. Das längste Einzelstück, das in der Konstruktion verbaut wurde, ist zwölf Meter lang. Mehr als 900 Schrauben halten die verzinkten und beschichteten Teile zusammen. "Die Konstruktion hält genauso lange wie eine aus Eichenholz. Wir haben unseren Part erfüllt", sagt der Firmenchef und zeigt sich zufrieden mit der Arbeit seiner Mitarbeiter. Dass die Glocken nun später als geplant eingehangen werden und nicht, wie ursprünglich vorgesehen am Sonntag erstmals wieder läuten, ist terminlichen Problemen der mit der Umsetzung beauftragten Glockenbaufirma aus Ostsachsen geschuldet. Jetzt will die Firma mit den letzten noch anstehenden Arbeiten in der zweiten Oktoberwoche beginnen. "Da läuten die Glocken eben ein oder zwei Wochen später. Hauptsache sie sind überhaupt wieder zu hören", sagt Reinhard Zill vom Kirchenvorstand.