Warten auf das Häuschen

erschienen am 19.01.2017



Im Freien ausharren, das macht bei den aktuellen Minusgraden wenig Freude. Fahrgäste, die am Bahnhofsvorplatz in Crimmitschau auf den Bus warten, stehen bei schlechtem Wetter momentan im Schnee. "Für Schulkinder oder Senioren gibt es nicht einmal eine Bank", sagt Gerhard Schultes aus Lauenhain zur derzeitigen Situation vor dem Bahnhof. Daran wird sich in den nächsten zwei Wochen auch nichts ändern. Die Lieferung des neuen Buswartehäuschens ist für den 30. Januar angekündigt. Es kann nach Angaben aus dem Crimmitschauer Rathaus aber erst aufgebaut werden, wenn die Witterung mitspielt. Im Herbst 2016 wurde der Bahnhofsvorplatz für 410.000 Euro umgestaltet. Eine Fläche von rund 2400 Quadratmetern konnte neu gestaltet werden. Zudem entstanden 25 Parkplätze. Während sich die Bedingungen für Autofahrer schon verbessert haben, schauen die Buspassagiere am Bahnhof (noch) in die Röhre. Fragt sich, auf was man als Fahrgast lieber wartet: das Häuschen oder einen verspäteten Bus. (hof)