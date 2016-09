Werdau: TÃ¶dlicher Unfall an der Bahnstrecke Zwickau-Leipzig

Werdau: Tödlicher Unfall an der Bahnstrecke Zwickau-Leipzig

erschienen am 13.09.2016



Werdau. Ein 78-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag am Haltepunkt Werdau-Nord an der Bahnstrecke Zwickau-Leipzig ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge wurde er von einer in Richtung Leipzig fahrenden S-Bahn erfasst. Das teilte die Bundespolizei mit.

Die etwa 100 Reisenden im Zug blieben den Angaben zufolge unverletzt und konnten in einen anderen Zug umsteigen. Die Bahnstrecke in Richtung Leipzig war zwischen 10.15 Uhr und 14.12 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls aufgenommen. Insgesamt 16 Einsatzkräfte der Bundespolizei sowie das Kriseninterventionsteam Zwickau waren im Einsatz. (fp)