Werdau startet taktvoll ins Jahr

Rund 400 geladene Gäste erlebten den Neujahrsempfang in der Stadthalle. Sie bekamen auch eine Showeinlage des Ober-bürgermeisters geboten.

Von Annegret Riedel

erschienen am 13.01.2017



Werdau. Mit einem meisterlichen Trompetensolo von Felix Angermann und dem mitreißenden Spiel des Werdauer Ensembles Collegium Musicum hat der Neujahrsempfang am Mittwochabend in der Stadthalle einen furiosen Anfang genommen. Trotz schwieriger winterlicher Straßenverhältnisse konnte Oberbürgermeister Stefan Czarnecki (CDU) rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirchen, Vereinen und Feuerwehren begrüßen. Unter anderem waren der ehemalige Landrat und Ehrenbürger der Stadt, Georg Hamburger, Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Linke) und CDU-Landtagsabgeordneter Jan Löffler der Einladung gefolgt.

Der Beifall des Abends: Er galt den Werdauern, die sich bei Projekten der Integration und Ausbildung von Asylsuchenden engagieren. Stefan Czarnecki nannte stellvertretend Marianne Hertel, Gründerin des ökumenischen Arbeitskreises, die im November vorigen Jahres im Alter von 84 Jahren verstarb. "Wir werden sie in ihrer liebevollen, hilfsbereiten und optimistischen Art in dankbarer Erinnerung behalten."

Der Wunsch des Abends: Der ging an Hansjörg König, Staatssekretär im sächsischen Finanzministerium, der ebenfalls am Empfang teilnahm. Er hatte sich vorgestern mit den Gegebenheiten rund um den Neubau der Straßenmeisterei im Gewerbegebiet Langenhessen vertraut gemacht. Der OB trug ihm auf, sich für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen stark zu machen. Die Städte träfe es bei den Ausgaben immer als erste und bei den Einnahmen als letzte.

Die Einlage des Abends: Die boten der Dirigent des Collegium Musicum, Christoph Georg Sandmann, und der OB. Während letzterer zu einem Strauß-Stück eine Donner- und Wind-Maschine, wie sie am Theater benutzt wird, bedienen musste, dirigierte Sandmann seine Musiker. Dann wechselten beide kurzerhand die Plätze, und das Stadtoberhaupt führte den Dirigentenstab - und machte auch das richtig gut.

Der Ausblick des Abends: Werdau soll sich weiter zu einem beliebten Wohnort im Speckgürtel von Zwickau entwickeln. Dazu werden neue Baugebiete in Werdau, Steinpleis und Leubnitz erschlossen.

Die Speisen des Abends: Zwar nicht bei allen, aber bei den allermeisten Gästen traf die kulinarische Vielfalt die Geschmacksnerven. Internationale Küche aus Russland, Mexiko, Amerika, Indien, China und Pakistan wurde den Gästen durch verschiedene Gastronomen der Stadt geboten.

Die Spenden des Abends: Sie beliefen sich in drei am Buffet aufgestellten Sparschweinen auf insgesamt 323,70 Euro. Das Geld soll für die Feierlichkeiten "100 Jahre Museum Werdau" verwendet werden. Im vorigen Jahr hatten Gäste angeregt, für das kostenfreie Essen einen Obolus zu erbitten.