Ziel: Deutlich weniger Unfälle am Kreisverkehr Steinpleis

Um weitere Karambolagen am Mitteltrassen-Kreisel zu vermeiden, wurden jetzt Tempo-70-Schilder aufgestellt, damit Kraftfahrer vom Gas gehen.

Von Annegret Riedel

erschienen am 12.04.2017



Steinpleis. Aus drei Richtungen springen den Autofahrern auf der sogenannten Mitteltrasse beziehungsweise der Stiftstraße jetzt Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung ins Auge. "Außer aus Richtung Ortslage Steinpleis haben wir überall diese Schilder aufgestellt", sagt Florian Kieslich, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Werdauer Rathaus.

In der Vergangenheit ist es am Steinpleiser Kreisel oft zu Unfällen gekommen. Die wahrscheinlich häufigste Ursache der Karambolagen: überhöhte Geschwindigkeit. "Irgendwann ging es nicht mehr an, ständig überfahrene, demolierte Schilder auswechseln zu müssen oder durch die Feuerwehren Öl und Benzin beseitigen zu lassen", sagt Kieslich, der sich persönlich zum Ziel gesetzt hat, an dieser Stelle der Mitteltrasse die Anzahl der Unfälle deutlich nach unten zu drücken. Zwischen dem 1. Januar und dem 15. Dezember vorigen Jahres ereigneten sich dort 15 Unfälle, davon zwei, bei denen Personen zu Schaden kamen. "Trotz dieser Häufung handelt es sich aber nicht um einen Unfallschwerpunkt. Man muss das extrem hohe Verkehrsaufkommen an dieser Stelle bedenken. Dafür, dass hier jeden Tag um die 10.000 bis 15.000 Fahrzeuge entlangkommen, passiert noch relativ wenig."

Und trotzdem: Die Verkehrsunfallkommission hat die Entwicklung am Kreisel ausgewertet. In Abstimmung mit allen Beteiligten, wie der Polizei, dem Straßenbaulastträger und der Stadtverwaltung, wurden die neuen Festlegungen durch die untere Straßenverkehrsbehörde der Stadt Werdau getroffen. Neben den Tempo-70-Schildern gibt es außerdem die eigentlich unübersehbaren Schilder "Vorfahrt beachten". "Das sind die größten, die es gibt", sagt Kieslich, der betont, dass man die Unfallentwicklung an diesem Verkehrskreisel weiterhin im Auge behalten werde. "In zirka einem halben Jahr haben wir sicherlich neue Ergebnisse."

Designer Michael Matthes, der die Lichtsäule im Kreisverkehr der Mitteltrasse an der wenige Hundert Meter entfernten Sorge in Werdau entworfen hat, würde es begrüßen, wenn auch der Steinpleiser Kreisel ein Kunstobjekt bekommt. "Damit fällt der Kreisverkehr vor allem in der Dunkelheit viel besser auf als jetzt", meint der Langenhessener. Auch die Verkehrswacht Zwickauer Land befürwortet eine bessere und vor allem frühere Sichtbarkeit des Kreisverkehrs. "Aber da müsste der Straßenbaulastträger, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, mitspielen", sagt deren Ehrenvorsitzender Jens Möse.