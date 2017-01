Zwei Berufsschulen unter einem Dach und einer Leitung

In diesem Jahr verlassen die ersten Absolventen eine Bildungseinrichtung, der es in der Region noch an Bekanntheit fehlt. Das will die neue Chefin des Hauses ändern.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 17.01.2017



Werdau. Katrin Valenta muss sich erst noch an ihren neuen Arbeitsplatz gewöhnen. Die 50-Jährige ist seit Anfang des Jahres Chefin von gleich zwei Berufsschulen in Werdau. Nicht nur die Jugendlichen, die an den Einrichtungen lernen, sind noch jung an Jahren, sondern auch die Schulen selbst. Die Berufsfachschule für Sozialwesen und die Fachschule für Sozialpädagogik wurden erst 2015 gegründet. Beide Einrichtungen arbeiten unter dem Dach des Bildungswerkes der Sächsischen Wirtschaft (BSW) und haben auch ihren Sitz auf dem Firmengelände an der Greizer Straße. "Das BSW und wir sind zwei eigenständige Einrichtungen mit verschiedenen Leitungen", sagt Katrin Valenta. Während sich das Bildungswerk, seit 2009 in Werdau präsent, inzwischen einen Namen gemacht hat, fehlt den beiden Schulen noch der Bekanntheitsgrad. "Das wollen wir in Zukunft ändern und mit verschiedenen Aktionen auf uns aufmerksam machen." Dazu gehört unter anderem ein Tag der offenen Tür, der am 4. Februar stattfindet und schon jetzt von dem Jugendlichen vorbereitet wird.

Derzeit lernen an den beiden Einrichtungen insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler. Freie Kapazitäten sind noch genügend vorhanden. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über ganz Westsachsen. "Im Sommer schließt an der Berufsfachschule die erste Klasse ihre Ausbildung nach zweijähriger Dauer ab", sagt die Leiterin des Hauses. Die Berufsbezeichnung der Abgänger nach bestandener Prüfung: staatlich geprüfter Sozialassistent. Ihr Einsatzgebiet sind Kindertagesstätten, Horte, Krankenhäuser oder Pflegeheime. Dort unterstützen sie die Fachkräfte bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten. Wer sich allerdings weiterqualifizieren und später beispielsweise als Erzieher in einem Kindergarten arbeiten möchte, kann im Haus bleiben und auf der gleichen Etage noch eine dreijährige Ausbildung an der Fachschule für Sozialwesen zum Erzieher machen. "Das ist dann quasi die weiterführende Ausbildung." Allerdings erhalten auch Quereinsteiger die Chance, sich an der Schule zum Erzieher ausbilden zu lassen. "Die Voraussetzungen dafür sind unterschiedlich. Bewerber müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und in diesem Beruf mindestens zwei Jahre tätig gewesen sein."

Da die freie Schule nicht im Auftrag von anderen Unternehmen ausbildet, arbeitet sie mit verschiedenen Kooperationspartnern während der Praktika zusammen. "Das sind in der Region unter anderem der Kreisverband der Volkssolidarität oder die Johanniter. Aber auch mit der Stadt Werdau als Träger von mehreren Kindereinrichtungen arbeiten wir zusammen."

Was für Katrin Valenta die Schulen zu etwas Besonderem macht: "Bei uns herrscht aufgrund der Größe fast ein familiärer Charakter. Außerdem können wir uns viel intensiver mit den Jugendlichen beschäftigen." Der Nachteil im Vergleich zu einem beruflichen Schulzentrum in Trägerschaft des Landkreises oder einem anderen staatlichen Träger: Die Ausbildung ist nicht kostenlos. Sie liegt nach Aussagen der Chefin des Hauses im "sozial verträglichen Bereich". Konkrete Zahlen wollte sie nicht nennen. "Es besteht allerdings die Möglichkeit, Bafög zu beantragen."