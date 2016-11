100-Seelen-Ort gibt seine Ursprünge nicht preis

Kreisgeschichte(n): Woher Westsachsens Städte und Dörfer ihre Namen haben. Teil 19: Giegengrün

Von Andreas Wohland

erschienen am 09.11.2016



Giegengrün. Der 100-Seelen-Flecken Giegengrün, heute ein Ortsteil von Hartmannsdorf bei Kirchberg, bringt es lediglich auf gut 2,7 Quadratkilometer Fläche. Zu Zeiten seiner kommunalen Selbstständigkeit war Giegengrün das zweitkleinste Dorf im Landkreis: mit überschaubarer Einwohnerzahl, ohne eigene Kirche. Von einer Schule ganz zu schweigen. Das mögen auch Gründe sein, weshalb über die Geschichte des Ortes und die Herkunft seines Namens nur wenig bekannt ist. Selbst in der sächsischen Kirchen- galerie - in Sachen historischer Details normalerweise eine sprudelnde Informationsquelle - finden sich nur wenige Hinweise. Dort heißt es lediglich: "Es hat, abseits der Heerstraße, eingehegt von Bergen und Wäldern und darum von wenigen gekannt, die Namen Eichengrün, Judengrün, Jugengrühna (1641), endlich Giegengrün sich gefallen lassen müssen."

Der genaue Ursprung des seit 1791 gebräuchlichen Ortsnamens lässt sich nur noch schwer ergründen. Denn früher kam es häufig vor, dass Namen einfach nach dem Gehör oder auch der Mundart aufgeschrieben wurden und sich so mit der Zeit stark verändern konnten. Ob die im Internet kursierende Variante, dass der in manchen deutschen Gegenden als Giege bezeichnete Kuckuck wirklich als Namensgeber für den Ort infrage kommt, ist ebenfalls umstritten.

Zumindest ein wenig Licht ins Dunkel könnten die Unterlagen und Notizen eines längst verstorbenen Giegengrüners bringen: Alfred Leistner. "Mein Vater war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hier mehr als 25 Jahre Bürgermeister und hat als solcher auch etliche historische Dokumente und Informationen über den Ort zusammengetragen. Als 1971 auf Beschluss des damaligen Rates des Kreises die Eingemeindung nach Leutersbach erfolgte, wurden alle Akten rausgeräumt. Wir haben nie etwas über den Verbleib der Sachen in Erfahrung bringen können", sagt die 82-jährige Magda Lorenz. Auch ihr gleichaltriger Ehemann Claus, selbst heimatkundlich interessiert, bedauert das Verschwinden der Unterlagen seines Schwiegervaters. "Vieles ist damit nur noch durch mündliche Überlieferung und Erinnerungen der älteren Generation erhalten. Ich kann mich noch entsinnen, dass wir in unserem kleinen Ort zwölf Bauern hatten, die 120 Hektar Acker- fläche bewirtschafteten. Und es gab eine Windmühle. Außerdem wurden früher rund um Giegengrün eine ganze Reihe Steinbrüche betrieben", erinnert sich Claus Lorenz.

Dem Gesteinsabbau ist auch geschuldet, dass Giegengrün etwas verloren hat, das heute vielleicht ein Wahrzeichen wäre: den Giegenstein. Er galt einst als der größte Berg des Kirchberger Granitmassivs und soll etwa 50 Meter über den umliegenden Laubwald hinausgeragt haben. Laut der Hartmannsdorfer Ortschronik befand sich bis 1954 eine Originalzeichnung des Berges im Besitz des Bärenwalder Apothekers Nindel. Übrigens trug auch der Giegenstein verschiedene Namen, beispielsweise Giedenstein, Jüdenstein und Gygenstein.