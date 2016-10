120.000 Euro Schaden nach Diebstahl auf Firmengelände

erschienen am 21.10.2016



Zwickau. Langfinger haben in der Nacht zu Freitag einen weißen Betonmischer Mercedes Actros von einem Firmengelände an der Muldestraße in Zwickau gestohlen. Außerdem brachen die Diebe zwei weitere Fahrzeuge auf und ließen Radios und Funkgeräte mitgehen, teilte die Polizei mit. Das entwendete Fahrzeug trug das amtliche Kennzeichen V - S 138. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 120.000 Euro. Die Polizei in Zwickau bittet um Hinweise unter Telefon 0375 44580. (fp)