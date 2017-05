18-Jähriger bei Schlägerei auf Zwickauer Grillplatz schwer verletzt

erschienen am 26.05.2017



Zwickau. Auf einem Grillplatz am Zwickauer Muldepardies ist es am Männertag zu einer Schlägerei mit einem Schwerverletzten gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war offenbar ein Böller der Auslöser. Ein Jugendlicher aus einer Gruppe hatte den Knallkörper am Abend in Richtung einer anderen Gruppe geworfen. Ein 18-jähriger Russe der getroffenen Gruppe schlug daraufhin auf einen gleichaltrigen Deutschen ein, den er fälschlicherweise für den Böllerwerfer hielt. Dadurch ging die Brille des Deutschen zu Bruch, wobei er eine schwere Verletzung am Auge erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Schläger selbst war nur leicht verletzt. Er hatte nach Polizeiangaben einen Alkoholpegel von 1,66 Promille. (dpa/fp)