200 Menschen demonstrieren für Europa

erschienen am 09.04.2017



Zwickau. Etwa 200 Menschen aller Altersgruppen hatten sich Sonntagnachmittag am Schumann-Denkmal in der Zwickauer City zu einer Pro-Europa-Demo versammelt. Die Muldestadt ist die erste in Westsachsen, die sich an den EU-weit stattfindenden "Pulse of Europe"-Kundgebungen beteiligt. Dominik Jahre, der zu den Organisatoren gehört, freute sich über die Resonanz. "Wir hatten mit 20 bis 50 Leuten gerechnet. Toll, dass so viele gekommen sind", sagte er. Einig waren sich die Redner, dass in der europäischen Union manches im Argen liegt, dass aber nur in einer europäischen Union langfristig Frieden, Freiheit und Demokratie gesichert werden können. Den Abschluss der Veranstaltung bildete das gemeinsame Singen der Europa-Hymne. Die Demo soll fortan allwöchentlich stattfinden. (vim)