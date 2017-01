Anklage erhoben nach missglückter Gefangenenmeuterei in Zwickau

erschienen am 24.01.2017



Zwickau. Die Ermittlungen im Fall des missglückten Gefängnisausbruchs vom 10. Oktober sind beendet. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat gegen drei Strafgefangene Anklage wegen gemeinschaftlich begangener Gefangenenmeuterei in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der Fall soll vom Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Zwickau verhandelt werden. Zum Termin der Hauptverhandlung könne sie noch keine Angaben machen, sagte am Dienstag Ines Leonhardt, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau. Die Angeschuldigten sollen versucht haben, unter Anwendung von Gewalt gegen einen Anstaltsbediensteten aus dem Zwickauer Gefängnis auszubrechen. So sollen an jenem 10. Oktober zwei der Täter gegen 23.10 Uhr aus einer zuvor manipulierten Kostklappe in der Tür aus der Zelle geklettert sein und sich mit zwei Tischbeinen bewaffnet im Flur versteckt haben. Der dritte Täter soll gegen 23.15 Uhr von seiner Zelle aus das Wachpersonal gerufen und um eine Kopfschmerztablette gebeten haben. Anschließend soll einer der Täter dem Bediensteten mit einem Tischbein auf den Kopf geschlagen haben.

Aufgrund der dadurch entstandenen schweren Verletzungen des Beamten, die so nicht geplant waren, sowie des verursachten Lärms sahen die Angeschuldigten von der weiteren Ausführung ihres Planes ab, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Das Ermittlungsverfahren gegen drei weitere Beschuldigte wurde laut Leonhardt mangels ausreichender Beweise eingestellt. (nd)