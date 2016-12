Anklage gegen zwei Reichsbürger

Sogenannte Reichsbürger rücken in der Region zunehmend ins Visier der Behörden. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat jetzt Wohnungen durch- suchen sowie Waffen und Munition beschlagnahmen lassen.

Von Gabi Thieme

erschienen am 21.12.2016



Zwickau. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat gegen eine inzwischen republikweit bekannte, selbst ernannte Reichsbürgerin Anklage wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen erhoben. Birgit F. hatte sich zuletzt am 30. November in einer Dokumentation der ARD unter dem Titel "Reichsbürger gegen den Staat" vor laufender Kamera damit gerühmt, bereits eine Vielzahl finanzieller Forderungen gegenüber Behörden versandt zu haben. Auch ihr damaliger Lebensgefährte Matthias T. sei wegen versuchter Nötigung angeklagt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Zwickau gestern mit.

Birgit T. wird beschuldigt, gegenüber einer Rechtspflegerin und einer Gerichtsvollzieherin Schadenersatzforderungen in Höhe von 60 beziehungsweise 130 Millionen Euro geltend gemacht zu haben. Der Angeschuldigte Matthias T. wiederum soll gegenüber einem Richter, der einen von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafbefehl erlassen hatte, Schadensersatz in Höhe von 20 Millionen Euro gefordert haben.

Dabei gingen beide offenbar nach der berüchtigten Malta-Masche vor, wie Staatsanwältin Ines Leonhardt bestätigte. Dazu veranlassten die Täter zunächst via Internet die Eintragung ihrer Fantasie-Forderungen in ein US-amerikanisches Schuldnerregister. Anschließend traten sie ihre Forderungen an ein von ihnen extra dafür in Malta gegründetes Inkasso-Unternehmen "Pegasus" ab. Nach der Zustellungsverordnung der EU sei dann über die zuständige Justizbehörde in Malta eine Zustellung an die jeweiligen Gerichte beziehungsweise die Staatsanwaltschaft erfolgt. "Dort wurde die Annahme jedoch verweigert", so Leonhardt weiter. Die Justizbehörden in Malta würden derartige Forderungen inhaltlich nicht prüfen. Die Ermittler sind überzeugt, dass dahinter die Absicht steckt, hiesige Justizbeamte einzuschüchtern, damit diese gerichtliche Schritte gegen sogenannte Reichsbürger unterlassen. In vielen Bundesländern gab es inzwischen ähnliche Versuche von Reichsbürgern.

Bei einem weiteren mutmaßlichen Reichsbürger im Vogtland hat die Polizei am Montag Waffen und Munition beschlagnahmt. Es handle sich bei ihm um einen mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraften Beschuldigten. Laut Staatsanwaltschaft sei bei der Durchsuchung seiner Wohnung im oberen Vogtland und einer Nebenwohnung im bayrischen Augsburg unter anderem eine Einzelladerbüchse sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Munition sichergestellt worden. Der Mann hatte sich nach Entzug der Waffenbesitzkarte geweigert, alle dort eingetragenen Waffen herauszugeben. Die Aktion habe ein Sondereinsatzkommando des Landeskriminalamtes unterstützt. Die Polizei hatte zu dem Einsatz am Wochenbeginn zunächst keine Angaben gemacht. Dem Mann wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Er wurde wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe aus einer früheren Verurteilung zunächst in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden gebracht.

Auch bei einem vierten Beschuldigten gab es eine Wohnungsdurchsuchung. Dieser Vogtländer hatte gegenüber einer Plauener Gerichtsvollzieherin wegen der Eintreibung der Rundfunk- und Fernsehgebühren schriftlich Schadenersatz nebst einer Eintragung in ein internationales Schuldnerregister angedroht. Handy und Computer des Mannes seien zur Auswertung seiner Aktivitäten sichergestellt worden, hieß es.