Attacke auf Tramfahrer: 31-Jähriger muss ins Gefängnis

erschienen am 30.11.2016



Zwickau. Ein 31-jähriger Zwickauer ist am Mittwoch vom Schöffengericht des Zwickauer Amtsgerichtes zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Er musste sich wegen neun verschiedener Taten verantworten. In zwei Fällen hatte er Straßenbahnfahrer attackiert, nachdem die ihn wegen seines Verhaltens in der Bahn gemaßregelt hatten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm mehrere Körperverletzungen vor, auch Beleidigungen und Bedrohungen. Die meisten Vorfälle gab der Angeklagte zu. Er lebte damals auf der Straße, fuhr Bahn, um sich aufzuwärmen, und konsumierte kräftig Crystal und Heroin. (upa)