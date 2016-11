Auseinandersetzung am Zwickauer Hauptbahnhof: 21-Jähriger setzt Schreckschusswaffe ein

erschienen am 30.11.2016



Zwickau. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Zwickauer Hauptbahnhof hat ein 21-Jähriger am Dienstagabend auf einen 27-Jährigen geschossen. Verletzt wurde niemand. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 17.45 Uhr, dass auf dem Bahnsteig 2/3 geschossen werde. Die alarmierten Beamten stellten vor Ort drei Deutsche aus Meerane im Alter von 17, 20 und 21 Jahren fest. Zudem befand sich eine Gruppe von etwa 20 Migranten im Hauptbahnhof.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 21-jährige Deutsche im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen aus etwa drei Meter Entfernung auf einen 27-jährigen irakischen Asylbewerber mit derzeitigem Wohnsitz in Glauchau geschossen haben. Dieser wurde dabei nicht verletzt. Polizisten stellten die Tatwaffe sicher und fanden auf dem Bahnsteig leere Schreckschuss-Patronenhülsen. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits laufen. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten, der auch eigenen Angaben zufolge zum Tatzeitpunkt unter Betäubungsmitteleinfluss stand, fanden die Beamten mehr als 20 Gramm Cannabis und reichlich 16 Gramm Crystal. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Einsatzkräfte weitere Cliptüten mit Betäubungsmittel-Anhaftungen, Patronenhülsen, ein Butterflymesser, einen Bolzenschneider sowie diverse Datenträger als Beweismittel sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zum Tatverdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz dauern an. (fp)