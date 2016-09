BÃ¤der-Diskussion schlÃ¤gt im Internet hohe Wellen

Bäder-Diskussion schlägt im Internet hohe Wellen

Aufschrei in den sozialen Netzwerken: Die Stadt will die "Nulle" und das Crossener Bad dicht machen? Im Leben nicht, versichern CDU, Linke und SPD.

Von Uta Pasler

erschienen am 14.09.2016



Zwickau. Nächste Woche sollte der Stadtrat den Sportstättenentwicklungsplan für die nächsten Jahre beschließen. Das Thema ist gestern jedoch von der Tagesordnung geflogen. Offenbar rumorte es gewaltig hinter den Kulissen. Es gebe noch Beratungsbedarf, formuliert das Stadtsprecher Mathias Merz. Der Sport- und Kulturausschuss will zuvor darüber diskutieren.

Merz zufolge hat ein Planungsbüro das Konzept erarbeitet. Darin wird durchaus empfohlen, dass sich die Stadt im 04-Bad und in Crossen nicht mehr engagieren soll. Das Planitzer Bad würde ausreichen, um den Bedarf für Zwickau zu decken, die anderen, von Fördervereinen betriebenen Bäder hätten dagegen großen Investitionsbedarf. Sollte der Rat das Konzept so beschließen, würde das aber noch lange nicht bedeuten, dass die Bäder dicht machen müssen. "Für Einzelvorhaben in dem Sportstättenkonzept sind Einzelbeschlüsse nötig", sagt Merz.

Carol Forster, Chef des Fördervereins, der das Crossener Freibad 2005 übernommen hat - nach Recherchen der Versicherung vermutlich als erster Verein Deutschlands -, ist trotzdem sauer. Vor allem, weil der Verein nur durch Zufall davon erfuhr. Arne Pflug, Fördervereinschef der "Nulle", geht es nicht anders. "So ein Undank für die zehn Jahre, die wir das Bad nun betreiben." Nachdem die Bäderchefs die Nachricht verbreiteten, überrollte sie eine Welle von Sympathiebekundungen.

Im Konzept wird die Schließung mit beträchtlichem Investitionsbedarf begründet. Carol Forster fragt sich, wie das festgestellt werden konnte: "Da müsste ja jemand heimlich bei uns gewesen sein. Nachgefragt hat jedenfalls niemand." Außerdem habe der Verein in den vergangenen Jahren immens investiert, "In Eigenregie, dank zahlreicher Sponsoren und mit sehr viel Manpower", sagt Forster und ärgert sich, dass so viel Engagement so leicht in Frage gestellt wird.

Doch eine Ratsmehrheit dürfte für die Bäderschließung ohnehin nicht zu kriegen sein. CDU-Stadtrat Gerald Otto schimpft: "So ein Unsinn! Mit uns ist das nicht zu machen. " Auch SPD-Stadtrat Jens Juraschka versichert: "Da werden wir nie zustimmen." Linke-Stadtrat Sven Wöhl: "Die Panik ist vollkommener Blödsinn. In dem Konzept steht nur drin, dass die beiden Bäder als Sportstätte nicht nötig sind. Wir wollen die Bäder als Freizeitstätten erhalten - freilich sollte die Stadt die Zuschüsse einstellen." Die sind im Vorjahr bereits weniger geworden. Bisher bekam jedes Bad 20.000 Euro im Jahr, nun nur noch 15.000 - in zwei Raten, die zweite regelmäßig erst im November. "Viel zu spät. Wir sind schon jetzt auf dem Zahnfleisch unterwegs", sagt Ole Pflug und wünscht sich, dass die Stadt es ähnlich handhaben würde wie die Gemeinde Mülsen. Der Verein, der das Bad bewirtschaftet, bekommt dort 40.000 Euro im Jahr und, wenn Unvorhersehbares passiert, noch Hilfe bei Reparaturen. "Mit einer solchen Unterstützung könnten wir wenigstens im Bereich für die Kleinkinder den Beton erneuern", sagt Pflug.