Befürworter der Bahnhof-Tram organisieren Info-Stand

erschienen am 18.11.2016



Zwickau . Sechs Tage bevor voraussichtlich die Entscheidung über die Zukunft der Straßenbahnlinie zum Hauptbahnhof fällt, haben Befürworter am Freitagnachmittag in der Zwickauer Innenstadt Stimmen für ihr Anliegen eingeholt. Die Organisatoren um CDU-Stadtrat Karl-Ernst Müller und den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau Wolfgang Steinforth verzichteten auf eine Unterschriftensammlung und fertigten stattdessen eine Strichliste an. Laut Steinforth sprach sich kein Passant für die Einstellung der Linie aus. Am kommenden Donnerstag soll der Stadtrat entscheiden, ob die Straßenbahnstrecke zum Hauptbahnhof erhalten bleibt oder in Zukunft nur noch mit Bussen angesteuert wird. In zwei Ausschüssen haben sich vorab die Gegner der Bahnhof-Tram knapp durchgesetzt. (ael)