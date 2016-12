Begegnungszentrum vor Verkauf: Seniorenvertretung muss raus

Weil die Auslastung nicht passt, will die städtische Grundstücksgesellschaft das Gebäude in Marienthal veräußern. Das hat Konsequenzen.

Von Michael Stellner

Zwickau. Die Feierstunde zum 20-jährigen Bestehen der Zwickauer Seniorenvertretung ist noch in vollem Gange, da kommt plötzlich ein bisschen Wehmut auf. Es ist die letzte große Feier im Haus der Begegnungen. Zum 1. Januar 2017 muss die Geschäftsstelle das Gebäude verlassen haben. "Man kann jetzt darüber diskutieren, warum das so ist", sagt einer der Seniorenvertreter, bricht dann aber ab. Die Zeit des Diskutierens ist nämlich schon vorbei.

Das Haus an der Marienthaler Straße 164B steht zum Verkauf, bestätigt der Eigentümer, die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau (GGZ). Sprecher Steven Simmon zufolge habe der Aufsichtsrat der GGZ einen entsprechenden Beschluss gefällt. "Leider blieb das Haus in den letzten Jahren deutlich unter den Anforderungen an Auslastung und Wirtschaftlichkeit", sagt Simmon. Man habe ein Verkehrswertgutachten erstellt und den beabsichtigten Verkauf öffentlich gemacht.

Aber wer soll das Gebäude erwerben - und was geschieht mit der Begegnungsstätte? Darüber kann die GGZ zurzeit keine Angaben machen. "Wir sind derzeit in den Verkaufsvorbereitungen", so Simmon. Erst nach Abschluss des Kaufvertrags könne man darüber informieren, wie das Haus künftig genutzt werden soll. Ob es eine Begegnungsstätte bleibt, ist demnach offen.

Möglicherweise verliert damit Marienthal zum zweiten Mal sein Haus der Begegnungen. Das Gebäude war Mitte der 1980er-Jahre als Treff für die Jugend gebaut worden, bevor das DRK dort einen Seniorentreff einrichtete. Das Haus war dann jedoch jahrelang verwaist, ehe 2008 der Verein zur Förderung von Jugend- und Sozialarbeit die Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses vorschlug. Die GGZ übernahm das Objekt und baute es um. Seit Ende 2009 dient es als Domizil für die Zwickauer Senioren. Privatleute und Vereine können zudem die Räume anmieten - allerdings machten nach Angaben der GGZ zu wenige von der Möglichkeit Gebrauch.

Die erste Sprecherin der Seniorenvertretung, Ingrid Meisel, macht keinen Hehl daraus, dass sie sich über den nötigen Umzug nicht freut. "Uns hat das sehr getroffen", sagt sie. Immerhin ist die neue Unterkunft bereits gefunden. Ab Januar wird die Geschäftsstelle im Verwaltungszentrum an der Werdauer Straße anzutreffen sein. Schon in der nächsten Woche soll der Umzug über die Bühne gehen, sagt Meisel.

Für die Senioren im Zwickauer Stadtteil Marienthal ist die Entwicklung insofern problematisch, als dass nur wenige hundert Meter entfernt auch ein anderer wichtiger Treffpunkt weggefallen ist: der Edeka-Einkaufsmarkt am Eschenweg. "Das belastet die Anwohner mit am meisten", sagt Ingrid Meisel.