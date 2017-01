Betriebswandzeitungen werden wiederbelebt

Wanderausstellung zeigt das Leben der Sachsenringwerker

erschienen am 06.01.2017



Zwickau. Eine Ausstellung über das Leben der Sachsenringwerker soll unter anderem im Zwickauer Rathaus sowie in den Zwickau Arkaden gezeigt werden. Auch die Stadtverwaltung Meerane hat Interesse angemeldet, heißt es. Monatelang haben dafür die Mitglieder des Teams "Sachsenring" zur Geschichte des ehemaligen DDR-Vorzeigebetriebes, der zuletzt VEB Automobilwerke Zwickau hieß, geforscht. Es wurden unter anderem Archive durchforstet, Zeitzeugen interviewt und altes Foto und Filmmaterial sowie Brigadetagebücher gesichtet. Die ersten sechs Tafeln sind fertig. Bei deren Gestaltung wurde bewusst die Form der Wandzeitung, die zu DDR-Zeiten in allen Betrieben stets präsent war, gewählt. In diesem Jahr sollen weitere zehn Tafeln gestaltet werden. "Bis zur Fertigstellung aller Tafeln wird der jeweils aktuelle Stand im August-Horch-Saal im ehemaligen Sachsenringwerk II ausgestellt", sagte Kai Ettrich, Geschäftsführer der Sächsischen Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft, die das Projekt ins Leben gerufen hat. (nkd)