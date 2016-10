Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Unfall

erschienen am 22.10.2016



Wolfersgrün. Bei einem Unfall auf der S 282 zwischen Hirschfeld und Kirchberg sind am Freitagabend drei Personen schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei kam ein 36-Jähriger mit seinem Fiat aus Richtung Autobahn kommend in einer Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Sicherheitsplanke und kollidierte anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Dacia. Dessen 56-jähriger Fahrer und seine 51-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Auch der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille, er musste seinen Führerschein abgeben.

Die S 282 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Durch den Unfall gerieten die Fahrzeuge in Brand, der jedoch schnell wieder gelöscht werden konnte. Die Feuerwehren waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort. (fp)