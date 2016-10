Betrunkener hält Passanten mit Softair-Pistole in Atem

erschienen am 17.10.2016



Zwickau. Passanten ist am Sonntagabend im Zwickauer Hauptbahnhof ein Mann aufgefallen, der scheinbar eine Pistole bei sich trug. Zeugen, die die Person bereits in einem Linienbus beobachtet hatten, informierten die Bundespolizei. Eine Streife kontrollierte daraufhin einen 22-jährigen Werdauer. Bei der Waffe, die der Mann nach Zeugenangaben sichtbar in der Gesäßtasche seiner Hose und zum Zeitpunkt der Kontrolle in einer Innentasche seiner Jacke mitführte, handelt es sich um eine Softair-Pistole. Da diese einer echten Waffe jedoch täuschend ähnelt, stellten die Beamten sie sicher. "Ein Mitführen einer solchen Pistole ist aus Gründen der Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung in der Öffentlichkeit verboten", teilte die Bundespolizei mit. Die Einsatzkräfte erstatteten Anzeige gegen den Betroffenen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 22-Jährige war mit 2,8 Promille stark alkoholisiert. (fp)