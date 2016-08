Biedermeierzeit kehrt in Zwickau ein

erschienen am 29.08.2016



Historisches Markttreiben wie zu Schumanns Zeiten verspricht die Stadt Zwickau ihren Besuchern am zweiten Septemberwochenende. Hauptmarkt, Kornmarkt und Domhof werden zu Kulissen traditioneller Z├╝nfte, Spa├č, Spiel und Gaukelei wie zur Biedermeierzeit. Am Montag stellte die Stadtverwaltung das Programm vor. Marktzeit ist am 10. und 11. September jeweils 11 bis 18 Uhr. Auch Priesterh├Ąuser, Domhofgalerie und Schumannhaus bieten Unterhaltsames. Handwerker lassen sich ├╝ber die Schulter schauen: Geigenbauer, Schnitzer, Schmied, K├╝rschner, Seifensieder. Bonbonmacher Dirk Lawrenz reist aus Zeitz an, um den G├Ąsten zu zeigen, wie kraftraubend die Herstellung von Lutschern und Zuckerstangen sein kann. "Ich brauche abends kein Work-out mehr", verr├Ąt der Bonbonmann. (upa)