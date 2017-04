Biergarten eröffnet am Muldeparadies

erschienen am 11.04.2017



Zwickau. Seit Langem diskutieren die Zwickauer darüber, nun wird der Wunsch vieler Westsachsen in die Realität umgesetzt: Im Muldeparadies eröffnet am Osterwochenende ein Biergarten. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, soll es in dem Café an der Paradiesbrücke in den Frühlings- und Sommermonaten vom Nachmittag bis in die Abendstunden Kaffee, frisch gezapftes Bier und andere Getränke sowie Kuchen und kleine Snacks geben. Betreiber des Biergartens ist die Moccabar.

Der Wunsch, im Muldeparadies - einer in der Innenstadt und direkt an der Mulde gelegenen Parkanlage - ein gastronomisches Angebot zu etablieren, wurde wiederholt von Besuchern und Bürgern Zwickaus geäußert. (nd)