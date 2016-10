Borbergstadt eine Woche im Zeichen Martin Luthers

Ein Jahr vor den offiziellen Feierlichkeiten lädt der Kirchberger Pfarrkonvent zu einer Festwoche anlässlich des Reformationsjubiläums ein. Und das aus praktischen Beweggründen

Von Andreas Wohland

erschienen am 28.10.2016



Kirchberg. 2017 wird überall im Land an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren erinnert. Im Kirchberger Pfarrkonvent zieht man die Feierlichkeiten in der kommenden Woche schon ein wenig vor. Für Konventsvorsitzenden, Pfarrer Matthias Hecker, steckt dahinter durchaus eine gewisse Logik. "Das erste Lebensjahr beginnt mit der Geburt und endet mit dem ersten Geburtstag. In Bezug auf die Reformation befinden wir uns im 500. Jahr, sind im übertragenen Sinne also bei der Geburt angekommen", sagt er.

Neben dem theoretischen Aspekt verbirgt sich hinter den anstehenden Feierlichkeiten aber auch ein praktischer Beweggrund. In Zwickau, einer der wichtigen Stätten der Reformation, stehen im kommenden Jahr anlässlich des Jubiläums zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. "Da wir mit so einer großen Stadt nicht in Konkurrenz treten können, andererseits aber allen unseren Gemeinden die Möglichkeit bieten möchten, dieses für unsere Kirche so wichtige Ereignis in einem würdigen Rahmen zu feiern, mussten wir uns einfach etwas einfallen lassen", argumentiert der Kirchberger Geistliche. "Das gilt insbesondere für die Finanzierbarkeit der beiden geplanten Theater- und Kabarettveranstaltungen." Den Auftakt zur Reformationsfestwoche bildet am Montag ein gemeinsamer Festgottesdienst der dem Pfarrkonvent angehörenden Kirchgemeinden in der Kirchberger St. Margarethenkirche. Dort führt am Abend auch das Theaterensemble Kolorit das Stück "Mensch Luther" auf.

Im Verlauf der Woche gibt es dann täglich Veranstaltungen für verschiedene kirchliche Alters- und Interessengruppen. Unter anderem für Konfirmanden, Christen- lehrekinder und Ehrenamtliche. Nächsten Samstagabend treten im Gemeindesaal die Kabarettisten Bernhard Biller und Jürgen Fliegel mit dem Stück "Mit Sonnenschein durchs Altersheim oder Mit den Dritten lacht man besser" vor das Publikum.

Mit einem Festgottesdienst, der zunächst am Lutherdenkmal beginnt und danach in der St. Margarethenkirche fortgesetzt wird, endet am Sonntag die Festwoche.