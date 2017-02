Bruder von Leichtathletin Kristin Gierisch ist wieder da

erschienen am 07.02.2017



Wilkau-Haßlau OT Silberstraße. Der Bruder von Leichtathletin Kristin Gierisch ist wieder da. Wie die Sportlerin am frühen Dienstagmorgen auf ihrer Facebookseite mitteilte, konnte er von einem Hundesuchtrupp in einem Waldgebiet gefunden werden. Er habe dort zwei Tage auf einem Hochsitz gelegen, schreibt die junge Frau. Laut Polizei waren zehn Flächensuchhunde der Rettungshundestaffel im Einsatz und hatten den schlafenden Mann aufgespürt.

Der 33-Jährige war am Sonntagmittag in Silberstraße verschwunden. Seitdem hatte die Polizei mit Fährtenhunden nach ihm gesucht. (fp)

