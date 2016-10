Bundespolizei findet in Zwickau vermisste 13-Jährige aus Baden-Württemberg

erschienen am 22.10.2016



Zwickau. Bundespolizisten haben am Freitagabend am Hauptbahnhof Zwickau eine vermisste 13-Jährige aus Baden-Württemberg in Gewahrsam genommen. Die Beamten kontrollierten das Mädchen am Eingang zum Bahnhof, da ihnen die aktuelle Personenfahndung bekannt war.

Die 13-Jährige gab zunächst einen falschen Namen an, doch in der Dienststelle stellten die Polizisten fest, dass es sich tatsächlich um die Gesuchte handelte. Sie war aus einer Kindereinrichtung verschwunden.

Laut Polizeimeldung gab das Mädchen an, dass sie in Zwickau einen männlichen Bekannten treffen wolle, den sie über das Internet kennengelernt habe. Sie wurde im Anschluss an die zuständigen Behörden übergeben.