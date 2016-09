Clows helfen bei Verkehrserziehung in Zwickau

erschienen am 20.09.2016



Zwickau. 500 Mädchen und Jungen im Vorschulalter aus Zwickau und Umgebung haben am Dienstag in einem Pilotprojekt in der Zwickauer Stadthalle eine Lehrstunde in Sachen Verkehrserziehung erhalten. "Trockene Erklärungen oder womöglich sogar der erhobene Zeigefinger gehen bei den Steppkes in diesem Alter gar nicht. Sie wollen Spaß haben, lachen und sollten dabei nicht merken, dass sie einige wichtige Dinge lernen", sagte Hans-Joachim Zimmermann, Chef des Thüringer Kindertheaters Winzig. Also schlüpfte Zimmermann in die Rolle des Clown Hajo, holte sich einige seiner Clown-Freunde zur Seite und zog die kleinen Stadthallenbesucher unvermittelt in seinen Bann.

Ein wenig Ampel-Farbenlehre, etwas Wissen rund ums Fahrrad und das richtige Überqueren der Straße, das alles gewürzt mit Musik, Tanz, Videoclips und kindgerechten Späßen - fertig war das theatralische Verkehrserziehungsprogramm für Kita-Kinder. "Normalerweise richten sich solche Programme an Abc-Schützen. Im Auftrag der Dekra, die die Finanzierung übernimmt, wollten wir jetzt einmal testen, ob solch ein Angebot auch von Kitas angenommen wird", sagte Zimmermann. (awo)