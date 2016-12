Die Thoss hoch zu Ross

Straßen, Botschafter, ungewöhnliche Orte: Der Journalist Christian Adler begibt sich auf die Spuren seiner Geburtsstadt Zwickau. "Freie Presse" veröffentlicht einige seiner Berichte. Teil 49: eine musikalische Archivperle.

Von Christian Adler

erschienen am 09.12.2016



Zwickau. Die Entertainerin Regina Thoss feierte in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und ihren 70. Geburtstag. Im Deutschen Rundfunkarchiv findet man eine besondere Archivperle mit der temperamentvollen Rothaarigen: 1988 machte die Zwickauerin die Zuschauer des DDR-Fernsehens mit ihrer Geburtsstadt bekannt. Der musikalische Stadtrundgang begann um 20 Uhr im ersten Programm und trug den Titel ihrer neuen Platte - "Wenn uns die Liebe berührt".

Diese 45-minütige Sendung gehört "zu meinen schönsten und authentischsten Fernseherlebnissen", sagt Regina Thoss. Die Unterhaltungsshow beginnt auf dem Windberg mit einem Schwenk über die dunstbehangene Industriestadt. In einem Autocross-Flitzer der Marke Lada saust "die Thoss" zum "Ringkaffee" ("das Café meiner Teenagerzeit"). Am Eingang zur Inneren Plauenschen Straße, wo es damals einen Brunnen gab, singt sie "Ich trag doch keine Eulen nach Athen". Schaulustige nehmen ihren Star in Augenschein.

Die nächste Szene spielt - passend zum Lied "Schenk uns noch einmal ein" - in den Historischen Weinstuben. Thoss' Eltern, Sohn und Freundinnen werden vorgestellt. Es folgen bekannte Melodien: das Duett "Islands in the Stream" mit Wolfgang Ziegler auf der nächtlichen Hauptstraße, "Erinnerung" aus dem Musical "Cats" im Puppentheater, "Blue Bayou" im Kanu auf dem Wildwasserkanal in Cainsdorf und die Theodorakis-Komposition "Zusammenleben" vor dem Standesamt ("wohl mit eines der schönsten in unserem Land"). "Die Thoss mal hoch zu Ross" (Lied: "Halt mich fest") heißt das Motto im Schwanenteichpark, wo sie zunächst selbst reitet und sich danach mit schulterfreiem Festkleid im Vierspänner kutschieren lässt.

