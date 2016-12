Diebe stehlen Schmuck und Lichterkette von Weihnachtsbaum

erschienen am 06.12.2016



Zwickau. Unbekannte haben den Parklücken-Weihnachtsbaum auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau heimgesucht. Wie die Initiatoren von "Zwickau geht auch anders" mitteilten, haben Diebe - vermutlich in der Nacht zum Nikolaustag - sowohl Schmuck als auch eine Lichterkette von dem Baum gestohlen. Der grüne Schmuck ziert seit erstem Advent eine der unzähligen Parklücken auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Junge Leute hatten ihn dorthin gestellt, um dem Ärger über die unbeleuchteten, aber teuren Stellflächen ein wenig Licht und menschliche Wärme entgegenzusetzen. Der Baum ist gedacht von Zwickauern für Zwickauer, er kann weiter mit Schmuck behangen werden. (sth/nd)

zwickaugehtauchanders.tumblr.com