Drei Promille: Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Laternenmast

erschienen am 02.09.2016



Zwickau. Ein 46-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend auf der Planitzer Straße in Richtung Zwickauer Zentrum an einem Laternenmast hängen geblieben und gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte der Radfahrer sich dabei im Gesicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 46-Jährigen einen Wert von 3,14 Promille. (fp)