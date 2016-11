Drogenszene außer Kontrolle

Sozialarbeiter warnen: Für Dealer gibt es keinen Ehrenkodex mehr. Sie verkaufen längst auch an Minderjährige. Das Schweigen der Gesellschaft hilft ihnen.

Von Uta Pasler

erschienen am 29.11.2016



Zwickau. Mindest 15 Drogentote waren es im Vorjahr im Landkreis Zwickau. Wie viele es in diesem Jahr sind, verraten derzeit weder Gesundheitsamt noch Polizei. Doch ganz sicher gab es auch 2016 Opfer, bestätigt Jürgen Pfeiffer, Vizesprecher der Staatsanwaltschaft Zwickau. Was ist los in der Stadt, im Landkreis?

Die Lage: Christoph Ullmann und Elfried Börner sind die dienstältesten Streetworker in der Region. Ullmann warnt: "Was derzeit passiert, habe ich noch nie erlebt. Die ganze Szene ist außer Kontrolle." Die Konsumenten werden immer jünger. Und da fahre kein schwarzer 7er-BMW vor, in dem der Mann mit dem Koks sitzt. Die Jugendlichen legen Geld zusammen und beschaffen sich das Zeug selbst. Elfried Börner, Streetworker der Stadtmission, gibt ihm Recht: "Statt der üblichen Umschlagplätze greift man zum Handy und vereinbart einen Treff." Den Ehrenkodex, keine Drogen an Minderjährige zu verkaufen, gebe es nicht mehr. "Die Dealer ziehen bei Crystal keine Altersgrenze", sagt Börner.

Während für Ullmann Cannabis klar Einstiegsdroge ist, fallen Börner in Zwickau und Werdau zunehmend Cliquen auf, die sich klar von Chemie überhaupt abgrenzen. "Jugendliche, die Cannabis rauchen, verstehen das nicht als Sucht und nehmen weiten Abstand von Crystal-Konsumenten." Und auch die, die überhaupt keine Drogen nehmen, schotten sich ab, zeigen mit Fingern auf die Verpeilten, auf die, die zuckend herumlaufen. Einerseits sei die Abgrenzung gut, andererseits schlecht für jene, die aussteigen wollen und neue Freunde brauchen, sagt Börner.

Crystal - auch Suchtberater Wolfgang Wetzel merkt an seinen Zahlen, wie die Droge um sich greift. In diesem Jahr kamen bisher 274 Betroffene oder deren Angehörige in die Suchtberatungsstelle der Caritas in Zwickau. Im Vorjahr waren es 195. Wetzel gibt zu bedenken, dass Crystal-Konsumenten auch an Symptomen sterben, die nicht deutlich zuzuordnen sind. Womöglich wird es bei dem, der unter Paranoia sein Auto an den Baum setzt, nicht erkannt. Auch nicht bei jenen, die an Kreislaufversagen sterben, weil sie tagelang nichts getrunken haben. Das Landesamt für Statistik weist neben 15 Drogentoten im Vorjahr 61 Selbstmorde aus, zudem 18 Verkehrsunfalltote, 84 weitere Unfalltote. Doch Wetzel sieht neben Crystal noch eine Gefahr, die zunimmt. "Wir haben wieder mehr Opiatfälle", sagt er. Das Heroin kommt zurück.

Die Gründe: Für Streetworker Ullmann gibt es viele Gründe, warum Drogen so um sich greifen: Da sei die Legalisierungsdebatte, die Cannabis verharmlost. In seinen Augen liegt es auch an viel zu spät angesetzter Prävention und am Schweigen der Gesellschaft: "Es braucht eine mutige Kommunikation." Schulen fürchten Imageverluste, Lehrer schauen weg. Eltern - und es trifft immer mehr aus der Mittelschicht - glauben nicht, dass das eigene Kind Drogen nimmt. Der Jugend fehlen Zeit und Orte, wo sie ihren Alltag reflektieren kann. "Mehrgenerationenhäuser werden heute mehr gefördert als Jugendprojekte", ärgert sich Ullmann. Hinzu komme eine "Ermittlungslücke" der Polizei. "Nur wer Drogen suchen will, findet auch welche."

Die Gegenmaßnahmen: Elfried Börner will da sein für die, die es hart trifft, mittlerweile auch die Kinder von Drogenabhängigen. Die Stadtmission hat zudem ein Projekt "Gesund aufwachsen - ohne Rausch und Drogen" ins Leben gerufen. Ein Küken, das raus will, ist die Symbolfigur. Beim Sport, auf dem Schulhof, bei Festen reden die Streetworker schon mit Dritt- bis Sechstklässlern über Ernährung, Sport, Wohlfühlen in der Klasse, Liebeskummer, auch den des Anderen. "Wir wollen ihnen sagen, das Leben kann Spaß machen auch ohne Rausch." Eltern, Lehrer, Freunde sollten auffällige Kinder ansprechen, ihnen ins Gesicht sagen, dass sie "wie die Uhus gucken. Aber auch mal nachfragen: Hast du Kummer?" sagt Börner. Ullmann ruft zudem nach mehr Polizei: "Qualifizierte Prävention ist ohne Repression nicht möglich."

Crystal, versichert Börner, werde nicht mal probiert und dann wieder weggelegt. Er weiß von Jungen, die sich prostituieren, um an die Droge heranzukommen, die dabei gefilmt wurden, durch die Veröffentlichung im Internet einen sozialen Abstiegsweg genommen haben, wie er schlimmer kaum sein kann. "Wir müssen da alle dranbleiben," sagt der Streetworker.