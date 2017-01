Ein Toter bei Verkehrsunfall in Wilkau-Haßlau

erschienen am 28.01.2017



Wilkau-Haßlau. Ein 66-jähriger Mann ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Wilkau-Haßlauer Stadtteil Culitzsch ums Leben gekommen. Laut Polizei war auf der A72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau Ost und Zwickau West ein Fiat Kleinbus auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren. Der Aufprall war so heftig, dass der 66-jährige Fiat-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und seinen Verletzungen erlag. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden.

Der 31-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am Transporter entstand Totalschaden und der Gesamtschaden beträgt 10.000 Euro. An der Unfallstelle kam es zu Behinderungen des Fahrverkehrs. (fp)