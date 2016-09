Ein ganzer Tag lang Modenacht

Die 6. Mercedes Fashion Night ist am Samstag in Zwickaus Innenstadt über die Bühne gegangen. Momentaufnahmen von einem Massenevent.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 26.09.2016



Leer geht bei der Autogrammstunde mit "Let's Dance"-Juror Jorge González zwar keiner aus. Aber etwas Geduld muss man schon aufbringen, um an die begehrte Signatur des Kubaners zu kommen. Rund um das Autogrammpodium in den Zwickauer Arcaden geht bereits lange vor "Hoches" Erscheinen gegen 16.40 Uhr kein Apfel mehr zu Boden. Seine Erscheinung auf 13-Zentimeter-Stilettos beeindruckt: "Alter Schwede! Solche Schuhe würde ich nicht anziehen", sagt eine junge Frau in Pumps. Doch es gibt auch kritische Stimmen: "Der Zugang hätte besser organisiert sein können", so Sarah Smalakies. "Die Leute haben so von hinten geschoben, wir sind fast erdrückt worden", sagt die 28-Jährige, die mit ihrer Schwester Emily Müller (11) aus Langenhessen gekommen ist. Viele haben einen weiten Weg auf sich genommen: "Der Kinder zuliebe. Und weil sie seine Sendung gucken", sagt Annett Ackermann aus dem thüringischen Rückersdorf, die mit ihren Töchtern Denise (7) und Melissa (11) Autogramme bei Jorge abholt.

Voller Regenschirme hängt der Himmel in den Zwickau Arcaden an jenem Samstagnachmittag der 6.Mercedes Fashion Night. Aber zu diesem Zeitpunkt sind die halbkugelförmigen, transparenten Regenschützer, die das Centermanagement jedem als Bonus in Aussicht gestellt hat, der in den Läden der Passage an diesem Tag mehr als 50 Euro ausgibt, schon unerreichbar: "Wir sind regelrecht überrannt worden", berichtet Centermanager Jens Preißler. 1000 Schirme hatte man geordert. Die sind binnen weniger Stunden vergriffen. Deswegen werden von diesem Zeitpunkt an Gutscheinkarten ausgestellt. "Und für die 50 Schirme, die wir in der Dekoration verbaut haben, gibt es eine Warteliste. Die ist voll." Die Modenacht zieht Publikum in die Stadt - an anderen Samstagen ist es nachmittags in Zwickaus Zentrum erheblich ruhiger. Ständiges Geben und Nehmen zwischen Erntedankmarkt auf dem Domhof und der Modenacht rundum. "Wichtig ist, dass die Kunden merken, dass in der Stadt etwas passiert", sagt Katrin Kamm, Filialleiterin des Modehauses "Mein Fischer" im Arcaden-Untergeschoss. Mit der so beschworenen Einheit des Modehandels ist es denn allerdings nicht überall so weit her: Bereits vor 19 Uhr steht man bei einzelnen Geschäften, in denen das Plakat der Fashion Night hängt, vor verschlossenen Türen. Bei Kress im Zwickauer Rathaus ist das freilich nicht der Fall. Filialchefin Sandra Leistner gibt bei der Haus-Modenschau im Bürgersaal, in dem eine Präsentation die andere jagt, Auskunft zu den Herbsttrends: Schwarz- und Grautöne mit Rot und erdigen Farben kombiniert geben die Linie bei Mann und Frau vor. Bei Herren ist zudem Strick wieder im Kommen, ebenso gefleckte Muster. In ihrem Haus geht viel Guck- und Kaufkundschaft ein und aus. Erst recht am frühen Abend, bei Laune und im angeregten Gespräch gehalten mit Sekt, O-Saft und Schnittchen gratis. Wäre das Modehaus allerdings ein Schiff, so hätte es Schlagseite: Rechts, bei der Damenmode, ist deutlich mehr Betrieb als links bei den Herren. Doch auch die Herren der (Mode-) Schöpfung haben in Zwickau ihre Lobby. So darf der 37-jährige Jens Leonhardt als heimlicher Held der Abschlussshow um den Fashion Night Award gelten. Im Programm zwischen den Präsentationen der Schneeberger Modedesign-Absolventinnen stellt er Beispiele aus seiner Kollektion vor. Er hatte im Juli 2015 in der Nordvorstadt sein Atelier unter der Marke "Otto & Paul" eröffnet. Einen Mittelweg aus Konfektion und Maßschneiderei, der beim Konfigurieren von Herrenanzügen auf individuelle Kundenwünsche ohne Wenn und Aber eingeht. Im Oktober, inzwischen um den Bereich Schuhe ergänzt, bezieht Leonhardt eine Adresse im "Goldenen Anker" am Hauptmarkt. Dem TV-Juror Joachim Llambi hatte er bereits am Freitag eine seiner Schuhkreationen geschenkt - für den Golfplatz. Ein extrem breites Spektrum zwischen Gebrauchsmode zum Anziehen und Kunst am menschlichen Körper offenbart die fast dreistündige Schau der Absolventinnen der Schneeberger Fakultät für Angewandte Kunst, Fachbereich Modedesign, der Westsächsischen Hochschule. Sieben Damen bewerben sich mit Kollektionen in der Kategorie Bachelor, fünf als Master um den mit 750 Euro dotierten Fashion Night Award: Strickmode neu gedeutet, Latex, hauteng oder als fließendes Accessoireelement, Beton und Kabelbinder als Material, Kontraste zwischen hart, weich, steif, fließend, Licht und Schatten. Letzterer entpuppt sich als clevere Farbgebung. Urbane wie Folk-Mode und solche, in der (unter Raunen im Publikum) europäische und arabische Welt verschmelzen. Die rund 500 Gäste im Publikum erkennen der tragbaren "Lieblingsteile"-Kollektion "Surround Sense" von Babette Sperling (Bachelor) und der mit Licht und Schatten spielenden Linie "Over and Above" der aus Franken nach Schneeberg gekommenen Türkin Serap Sari (Master) die Preise zu.