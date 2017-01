Erneut Zwischenfall mit rechten Filmern in Zwickau

erschienen am 11.01.2017



Zwickau. Die erste Einwohnerversammlung des Jahres am Mittwochabend im Zwickauer Stadtteil Eckersbach ist erneut von rechten Filmern gestört worden. Ein Mitbetreiber von "Kara-Ben-Nemsi-TV" wurde noch vor offiziellem Beginn der Versammlung des Saals verwiesen, da er dort trotz Verbots filmen wollte. Ordnungskräfte brachten ihn daraufhin aus dem Saal. Einem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes soll der Filmer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ihm wurden daraufhin Handschellen angelegt. Bei dem Versuch, den Störer am Boden zu fixieren, trug dieser eine Platzwunde davon. Der Filmer und ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Versammlung fand trotz des Zwischenfalls statt. (ael)