Familie Nurzai: Auch Asylantrag der Kinder abgelehnt

Nicht nur die Eltern der afghanischen Familie sollen Deutschland verlassen. Nun hat auch der Nachwuchs einen Ausreisebescheid bekommen - obwohl der Vater längst Arbeit gefunden hat.

Von Tanja Goldbecher

erschienen am 31.08.2016



Zwickau. Taghi Nurzai versteht es nicht. Früh geht er arbeiten, nachmittags besucht er Deutschkurse. Die Kollegen haben ihn im Team aufgenommen, sein Chef ist zufrieden, will ihn bald mit zur Baustelle nehmen. Trotzdem: Er, seine Frau und die drei Kinder sollen aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben werden.

Geflüchtet ist die Familie aus der afghanischen Westprovinz Herat. Wie Medien berichteten, sind dort Anfang August Touristen unter Beschuss der Taliban geraten, verletzt wurde niemand. Die Kämpfer verüben immer wieder Angriffe in der Region. Es war auch die Taliban, die die Nurzais zur Flucht veranlasste. Der Familienvater sollte für sie arbeiten, sonst würde seiner Frau und den Kindern etwas passieren. Auf dem Weg über die Ägäis kenterte das Fluchtboot, das zweijährige Mädchen der Familie ertrank.

Als Taghi Nurzai in Deutschland ankam, sprach er kaum ein Wort Deutsch. Doch er hatte Glück: Holger Liebelt entschied sich, den Mann in seinem Haustechnik-Betrieb in Wilkau-Haßlau einzustellen. "Er ist immer noch sehr fleißig und dankbar, dass er hier arbeiten darf", sagt der Geschäftsführer. Von einem gewöhnlichen Arbeitsverhältnis kann jedoch nicht die Rede sein. Liebelt begleitet die Nurzais zum Anwalt, quält sich durch lange Behördentexte und gibt nicht auf, für ihr Leben in Zwickau zu kämpfen. Den ehemaligen FDP-Stadtrat spornt die Bereitschaft der Familie an, sich dauerhaft in Deutschland zu integrieren. So spreche der älteste Sohn bereits gut Deutsch, träume davon, Elektriker zu werden und helfe als Übersetzer. Jetzt ist aber nicht nur der Asylantrag der Mutter, sondern auch der der drei Kinder abgelehnt worden.

Der Chemnitzer Anwalt der Familie hat eine Klage beim Verwaltungsgericht gegen den abgelehnten Asylantrag eingereicht. Solche Verfahren können sich über Jahre hinziehen - was zwar Zeit schafft, gleichzeitig jedoch belastend für die Betroffenen ist.

Holger Liebelt beobachtet, wie sehr die Familie unter der Situation leidet. Die Mutter braucht psychologische Betreuung, das Jugendamt ist ebenfalls eingeschaltet. Liebelts Kritik: Das Bundesamt für Migration und Flucht (Bamf) würde die Fluchtgründe der Familie und die bereits gute Integration nicht in seine Entscheidung einbeziehen. Zu einzelnen Verfahren gibt die Behörde auch gegenüber der Presse keine Auskunft. Ein Schreiben der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann (Linke) an das Bundeskanzleramt konnte auch kein Asyl für die Familie bewirken.