Feuerwehreinsatz am Kaufhaus Joh sorgt für Aufsehen - Stadt rät zu Vorsicht in Wäldern

erschienen am 13.01.2017



Zwickau. Die Zwickauer Feuerwehr hat am Freitagmorgen eine Gefahrenstelle am Kaufhaus Joh beseitigt. Durch heftigen Wind hatte sich ein Spannungsdraht von der Dachbrüstung gelöst und war in die Mariengasse gestürzt. Mit Hilfe einer Drehleiter entfernten die Brandschützer weitere Spannungsdrähte an dem seit Jahren leer stehenden Gebäude. Das Sturmtief Egon hält die Zwickauer Wehr nach Angaben des Einsatzleiters seit 4 Uhr morgens auf den Beinen.

Unterdessen hat das Zwickauer Garten- und Friedhofsamt wegen der Wetterlage zu erhöhter Vorsicht geraten. Insbesondere sollten Wälder, Park- und Gartenanlagen und auch Friedhöfe derzeit nicht betreten werden, erklärte die Stadtverwaltung am Freitagmorgen. Beerdigungen und Beisetzungen sollen jedoch wie geplant stattfinden. "Nach Möglichkeit sollte auch der Aufenthalt rund um Bäume im öffentlichen Bereich vorübergehend gemieden werden. Fahrzeugführer sollten ihr Fahrzeug möglichst nicht unter Bäumen parken", so die Stadtverwaltung. (ael)

>>Sturmtief Egon fegt über Sachsen