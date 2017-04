Filmvorführung mit Neo Rauch ausverkauft

erschienen am 05.04.2017



Zwickau. Nur kurze Zeit nach dem Start des Ticketverkaufs für die Filmvorführung "Neo Rauch - Gefährten und Begleiter" nächsten Dienstag im "Alten Gasometer" in Zwickau sind alle Karten vergriffen. Darüber informierte der Betreiberverein. Eine Abendkasse wird es deshalb nicht geben. Zu der Filmpräsentation werden der berühmte Maler und seine aus Zwickau stammende Frau Rosa Loy höchstpersönlich erwartet. (nd)